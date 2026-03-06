Ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο Λουτράκι, στη διασταύρωση του γερμανικού δρόμου προς την κατασκήνωση, όταν δύο δίκυκλα συγκρούστηκαν μετωπικά κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά στο στήθος ο οδηγός του ενός δικύκλου. Ο 20χρονος υπέκυψε στα τραύματά του, παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο συνεπιβάτης του, επίσης 20 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Στο ίδιο νοσοκομείο διακομίστηκε και η 60χρονη οδηγός του δεύτερου δικύκλου, η οποία τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό.