Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα το απόγευμα της Παρασκευής (6/3) στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μπροστά από το κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, άνδρας αφρικανικής καταγωγής απειλούσε ότι φέρει εκρηκτικά πάνω του. Η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων, καθώς και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της Λ. Αλεξάνδρας. Το σημείο αποκλείστηκε από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Πληροφορίες αναφέρουν, ότι ο άνδρας ενδέχεται να είναι χρήστης ουσιών. Μετά από αρκετή ώρα διαπραγματεύσεων, ο άνδρας προσήχθει.