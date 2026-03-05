Ο Άρης καλείται για ακόμη μία φορά το τελευταίο διάστημα να αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα απουσιών, που δυσκολεύουν το έργο του και κυρίως αυτό του Μιχάλη Γρηγορίου. Πάνω που ανέλαβε κιόλας…

Την αρχή έκανε την περασμένη εβδομάδα ο Φρέντρικ Γένσεν, καθώς η θλάση δευτέρου βαθμού που υπέστη τον θέτει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο Φινλανδός χάνει σίγουρα το υπόλοιπο της κανονικής περιόδου και πιθανότατα τα πρώτα παιχνίδια των πλέι οφ, με την επιστροφή του να υπολογίζεται λίγο πριν το Πάσχα ή αμέσως μετά τη διακοπή του Απριλίου.

Στη λίστα των απόντων προστέθηκε πλέον και ο Νόα Σούντμπεργκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο ντέρμπι της Λεωφόρου. Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις, θα απουσιάσει για περίπου 20 έως 30 ημέρες, με το ακριβές διάστημα να εξαρτάται από την πορεία της αποθεραπείας του.

Για τον Γρηγορίου αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα έχει μία επιλογή λιγότερη στο κέντρο της άμυνας, γεγονός που φέρνει πιο έντονα στο προσκήνιο τον Λίντσεϊ Ρόουζ και, σε δεύτερο πλάνο, τον Κάμτση. Οι δύο που απέμειναν, δηλαδή, μετά την αποχώρηση του Πέδρο Άλβαρο τον περασμένο Ιανουάριο.

Οι δύο αυτοί παίκτες αναμένεται να επωμιστούν το μεγαλύτερο βάρος, ενώ ως εναλλακτική λύση υπάρχει και ο Μάρτιν Χόνγκλα, ο οποίος έχει αγωνιστεί ελάχιστες φορές ως στόπερ στην καριέρα του. Πρόκειται περισσότερο για μία λύση ανάγκης, παρά για σταθερή επιλογή.

Παράλληλα, ο Νοά Φαντιγκά παραμένει αμφίβολος για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο, ενώ ο Χάμζα Μεντίλ συνεχίζει να δουλεύει για να βρει αγωνιστικό ρυθμό, όντας βέβαια διαθέσιμος. Έτσι, γίνεται φανερό πως ο Άρης βρίσκεται μπροστά σε μια απαιτητική και ιδιαίτερη κατάσταση στην αμυντική του γραμμή, την οποία καλείται να διαχειριστεί το προσεχές διάστημα. Επιλογές υπάρχουν. Οχι όμως σε ιδανικό πλαίσιο ικανοτήτων ή ποσοτικά.

Φαμπιάνο και Ρόουζ… σχεδόν αγνοούν την ήττα

Υπάρχει ακόμα η εκκρεμότητα των δύο τελευταίων προπονήσεων, αλλά η λογική λέει ότι ο Γρηγορίου θα επιστρατεύσει το δίδυμο Φαμπιάνο-Ρόουζ για το κέντρο της άμυνας κόντρα στον Ατρόμητο.

Με δεδομένη την πολυετή παρουσία τους στην ομάδα -όχι πάντα ταυτόχρονα- μαζί μετρούν μόλις 16 παιχνίδια. Από αυτά, ο Άρης έχει κερδίσει τα εννέα και έχει ακόμα πέντε ισοπαλίες, μετρώντας μόλις δύο ήττες. Τα πεπραγμένα τους, λοιπόν, είναι προς τη θετική κατεύθυνση και το ζητούμενο είναι να παραμείνουν σε αυτήν.