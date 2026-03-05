Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη απέστειλε ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, καταγγέλλοντας ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής Κώστας Φλώρος τον αποκάλεσε «απατεώνα, σαχλαμάρα και καράφλα». Το περιστατικό, σύμφωνα με τον ίδιο, σημειώθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας, την ώρα που στο βήμα βρισκόταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Βελόπουλος καλεί τον κ. Κακλαμάνη, «ως θεματοφύλακα του πολιτεύματος και του Συντάγματος», να επιβάλει κυρώσεις στον «υπόδικο, υπότροπο και αμετανόητο» βουλευτή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στην επιστολή του.

Από την πλευρά του, ο κ. Φλώρος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι δεν χρησιμοποίησε τον χαρακτηρισμό «καράφλα», αλλά είπε στον κ. Βελόπουλο «να πάει να πουλήσει καμία κηραλοιφή για την καράφλα». Όπως υποστήριξε, το περιστατικό εκτυλίχθηκε τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόταν στην καταδικαστική απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τα μέλη της Χρυσής Αυγής.

Βελόπουλος: Εσείς έχετε μαζέψει τον ναζιστή, χρυσαυγίτη υπόδικο στις τάξεις σας.

Φλώρος: Παράτα μας. Πήγαινε και πούλα καμία κηραλοιφή για την καράφλα.

Το περιεχόμενο της επιστολής: Να τιμωρηθεί ο «υπόδικος, υπότροπος και αμετανόητος» βουλευτής ζητά ο Βελόπουλος

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο κ. Βελόπουλος αναφέρει ότι το επεισόδιο συνέβη παρουσία του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών. Υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη παρέμβαση από τον προεδρεύοντα για την προστασία της διαδικασίας.

Ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης καταγγέλλει πως ο κ. Φλώρος προκάλεσε σκόπιμα ένταση, με στόχο να διαταράξει τη συνεδρίαση της Ολομέλειας. Επισημαίνει ακόμη ότι ο ανεξάρτητος βουλευτής κάθεται συχνά κοντά στα έδρανα της Νέας Δημοκρατίας, με πρόθεση –όπως υποστηρίζει– να προκαλέσει την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Ο κ. Βελόπουλος εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, όπως αναφέρει, ο συγκεκριμένος βουλευτής «απολαμβάνει ιδιότυπη ασυλία» από το Προεδρείο της Βουλής και τη Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζει ότι έχουν υπάρξει και άλλες καταγγελίες για προσβλητικές συμπεριφορές προς βουλευτές, μεταξύ των οποίων και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Κλείνοντας την επιστολή του, ο κ. Βελόπουλος ζητεί από τον πρόεδρο της Βουλής να λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε –όπως σημειώνει– να τιμωρηθεί ο «υπόδικος, υπότροπος και αμετανόητος» βουλευτής. Τονίζει τον ρόλο του Προεδρείου ως θεματοφύλακα της νομιμότητας και της εύρυθμης λειτουργίας του Κοινοβουλίου.