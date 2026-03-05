Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι «η κυβέρνηση έχει αποδείξει στις πιο δύσκολες στιγμές αυτών των επτά ετών πως γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται μεγάλες κρίσεις και να προστατεύει την ελληνική κοινωνία». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξή του στην εκπομπή «10 Παντού» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης έχει ήδη προετοιμάσει μια σειρά από έκτακτα ρυθμιστικά μέτρα, τα οποία είναι έτοιμο να εφαρμόσει μόλις ληφθεί η συνολική κυβερνητική απόφαση. «Είμαστε σε απόλυτη ετοιμότητα να τα θέσουμε σε εφαρμογή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην οικονομία και την αγορά. «Το κλίμα ανησυχίας και αβεβαιότητας που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή απαιτεί σοβαρές και υπεύθυνες τοποθετήσεις, συνεχή παρακολούθηση και εγρήγορση», ανέφερε.

Ο υπουργός εξήγησε ότι, εάν οι πολεμικές επιχειρήσεις συνεχιστούν για εβδομάδες, «υπάρχει σημαντική πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα στην Ευρώπη». Όπως διευκρίνισε, η Μέση Ανατολή αποτελεί βασική πηγή ενεργειακών πόρων, από όπου προέρχεται περίπου το ένα τέταρτο των ενεργειακών πρώτων υλών διεθνώς.

«Επομένως, υπάρχει ζήτημα σημαντικής επιβάρυνσης του κόστους για τη μεταφορά του πετρελαίου», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να έχει αυτό το σενάριο στο τραπέζι και να είναι έτοιμη να παρέμβει. Τα μέτρα που έχουν προετοιμαστεί στοχεύουν στην προστασία της οικονομίας, της κοινωνίας και των καταναλωτών.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αποδεκτή καμιάς μορφής ασυδοσία στην αγορά. Η αισχροκέρδεια δεν γίνεται αποδεκτή, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να κάνει κερδοσκοπικά παιχνίδια», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή βρίσκεται ήδη σε πλήρη εγρήγορση, πραγματοποιώντας εκατοντάδες ελέγχους. «Τα φαινόμενα που έχουμε εντοπίσει είναι σχετικά περιορισμένα και με τη λήψη των μέτρων θα μηδενιστούν», ανέφερε.

Απάντηση για την αποστολή φρεγατών και την τουρκική στάση

Αναφερόμενος στην αποστολή δύο φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο, αλλά και στις αντιδράσεις της Τουρκίας για την παρουσία της συστοιχίας πυραύλων στην Κάρπαθο, ο υπουργός δήλωσε: «Η Ελλάδα δεν πρόκειται να συζητήσει με κανέναν το αν θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Τα νησιά μας είναι νησιά μας και δεν τίθεται κανένα θέμα για τη διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων ή για τις αποφάσεις που λαμβάνει το ΚΥΣΕΑ και ο πρωθυπουργός».

Όπως πρόσθεσε, η χώρα ακολουθεί υπεύθυνη πολιτική ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή, στηρίζοντας τον ελληνισμό όπου χρειάζεται και διασφαλίζοντας τα εθνικά συμφέροντα. «Η Ελλάδα χρησιμοποιεί την ισχύ της για να προασπίζεται και τα δικά της δικαιώματα και τα δικαιώματα του ελληνισμού παντού», σημείωσε.

Τέλος, ο υπουργός αναφέρθηκε στον ενισχυμένο γεωπολιτικό και ενεργειακό ρόλο της χώρας. «Η πατρίδα μας είναι χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, με σχέσεις στρατηγικής σημασίας με τις ΗΠΑ, τις οποίες θα τιμήσουμε», είπε. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, μέσω συγκεκριμένων συμφωνιών, μετατρέπεται σε κέντρο ενεργειακής ασφάλειας για την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως ανέφερε, ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της χώρας και δημιουργούν νέες προοπτικές για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.