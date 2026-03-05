Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/3) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 22, 26, 40, 19, 21 και Τζόκερ ο αριθμός 17.