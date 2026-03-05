Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (05/3) η κλήρωση του Τζόκερ, που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι: 22, 26, 40, 19, 21 και Τζόκερ ο αριθμός 17.
Λίγο πριν τις 19:30 το απόγευμα της Πέμπτης προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130, μεταφέροντας τους 91 Έλληνες που είχαν εγκλωβιστεί τις τελευταίες ημέρες στο Αμπού Ντάμπι. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν εντολής του υπουργού Εξωτερικών και με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών του υπουργείου στην Ελλάδα και […]
Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενος στην απολογία του για την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς η κατηγορία της ανθρωποκτονίας βρίσκεται υπό διερεύνηση
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στον πύργο «Απόλλων», έπειτα από αναφορά για έντονη οσμή καμένου μέσα στο κτίριο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση και να διαπιστώσουν από πού προέρχεται η μυρωδιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πραγματοποιείται έλεγχος στους χώρους του κτιρίου, ενώ μέχρι […]
Το περιστατικό σημειώθηκε τον προηγούμενο μήνα, ωστόσο τώρα ταυτοποιήθηκε ο δράστης
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά το τέλος της απολογίας του ο 38χρονος ο οποίος συνελήφθη για την υπόθεση της δολοφονίας της 31χρονης συντρόφου του στον Κολωνό. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αρνείται ότι σκότωσε τη σύντροφο του, μετά το τέλος της απολογίας του οδηγείται στη φυλακή για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, που […]