Στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα της χώρας, από το 2020 και μετά, διαβίβασε στη Βουλή ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Τα δεδομένα απεστάλησαν σε απάντηση ερώτησης της βουλευτή της «Νίκης» Ασπασίας Κουρουπάκη προς το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Στην απάντησή του, ο υφυπουργός επισημαίνει τη διαχρονική συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καθώς και με διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς, όπως η EUROSTAT και το Συμβούλιο της Ευρώπης (SPACE). Η συνεργασία αυτή, όπως υπογραμμίζει, εξασφαλίζει την παροχή αξιόπιστων και εναρμονισμένων στατιστικών δεδομένων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 29 Ιανουαρίου 2026 οι αλλοδαποί κρατούμενοι ανέρχονταν σε 6.939, σε σύνολο 13.530 κρατουμένων. Την 31η Δεκεμβρίου 2025, οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι –2.462 άτομα– κρατούνταν για μεταφορά αλλοδαπών.

Για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικά κρατούνταν 1.365 αλλοδαποί, για κλοπή (περιλαμβάνεται και η διάρρηξη) 602, για ληστεία 485, για εγκληματική οργάνωση 308, για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως 244, για βιασμό 132, για απόπειρα ανθρωποκτονίας 129, για συμμορία 94 και για παράνομη παραμονή 92.

Όσον αφορά την υπηκοότητα, τα στοιχεία δείχνουν ότι στις 29 Ιανουαρίου 2026 οι περισσότεροι αλλοδαποί κρατούμενοι ήταν αλβανικής καταγωγής (1.567). Ακολουθούν οι πακιστανικής (499), αιγυπτιακής (497), σουδανικής (328) και αφγανικής (303) καταγωγής.

Η βουλευτής της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη είχε ζητήσει, μεταξύ άλλων, να διαβιβαστούν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για τα ποσοστά αλλοδαπών δραστών ανά κύρια κατηγορία αδικήματος – όπως ανθρωποκτονίες, βιασμοί, ναρκωτικά και κλοπές – για κάθε έτος της περιόδου 2020-2025. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στο υλικό που κατατέθηκε στη Βουλή.

Τέλος, παρατίθενται αναλυτικά τα δεδομένα για τον αριθμό αλλοδαπών κρατουμένων ανά υπηκοότητα και ανά αδίκημα, όπως προκύπτουν από τις επίσημες καταγραφές.