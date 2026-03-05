Το ηλεκτρικό crossover πλήρους μεγέθους BYD Great Tang αποκαλύφθηκε επίσημα στην Κίνα με ηλεκτρική αυτονομία έως και 950 χλμ.

Άλλα χαρακτηριστικά αυτού του BEV περιλαμβάνουν επιτάχυνση από 0 έως 100 χλμ. σε 3,9 δευτερόλεπτα, σύστημα διεύθυνσης στους πίσω τροχούς, αερανάρτηση διπλού θαλάμου και 27 ηχεία.

Tο BYD Great Tang είναι ένα SUV πλήρους μεγέθους που ευθυγραμμίζεται με τη σχεδιαστική γλώσσα Loong Face (Dragon Face). Το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου υιοθετεί τη λωρίδα φώτων πορείας “Dragon Whiskers” και μια μεγάλη εισαγωγή αέρα σε σχήμα τραπεζιού. Οι διαστάσεις του BYD Great Tang είναι 5302/1999/1800 mm με μεταξόνιο 3.130 mm.

Η έκδοση RWD του Great Tang με ηλεκτροκινητήρα 300 kW (402 hp) διαθέτει αυτονομία CLTC 950 km. Αυτό κατατάσσει αυτό το μοντέλο στη λίστα των BEV crossover με τη μεγαλύτερη αυτονομία. Η έκδοση 4WD του Great Tang προσφέρει 585 kW (784 hp). Επιταχύνει έως και 100 km/h σε 3,9 δευτερόλεπτα. Αυτή η έκδοση φέρεται να έχει αυτονομία 850 km.