Το Ιράν θα στοχεύσει ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο, εάν υπάρξει επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, μετέδωσαν την Τετάρτη (04/03) ιρανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα εκπρόσωπο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό το πρωί της Τετάρτης. Τις τελευταίες τρεις ώρες, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ξεκίνησαν νέο κύμα επιδρομών στη νότια περιοχή του Λιβάνου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση κατά κουρδικών οργανώσεων εχθρικών προς την Ισλαμική Δημοκρατία στο ιρακινό Κουρδιστάν.

«Βάσεις και αρχηγεία των οργανώσεων Κομάλα και αντιεπαναστατών επλήγησαν με επιτυχία από τρεις πυραύλους που εκτοξεύθηκαν στις 11.00 (ώρα Ιράν), αναφέρεται στην ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Πολλές αντιπολιτευόμενες προς το καθεστώς της Τεχεράνης εξόριστες οργανώσεις στο Ιράκ ανακοίνωσαν στα τέλη του Φεβρουαρίου την συγκρότηση πολιτικού συνασπισμού με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και, μακροπρόθεσμα, την αυτοδιάθεση.

Το ιρανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna έκανε σήμερα λόγο για 1.045 θανάτους, αμάχων και στρατιωτών, από την έναρξη το Σάββατο (28.02.2026) της εκστρατείας βομβαρδισμών που έχουν εξαπολύσει οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Κατά τη στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιήθηκε από την εγκληματική Αμερική και το σφετεριστικό ισραηλινό καθεστώς εναντίον της ισλαμικής μας πατρίδας, 1.045 αγαπημένοι στρατιώτες και άμαχοί μας» σκοτώθηκαν, έγραψε το Irna, επικαλούμενο ανακοίνωση του Ινστιτούτου Μαρτύρων και Παλαιών Μαχητών.