Ο Μιχάλης Γρηγορίου ζει σε…fast forward τις πρώτες μέρες του μεγαλύτερου βήματος στην προπονητική του καριέρα.

Ο 52χρονος τεχνικός έκλεισε μόλις χθες την πρώτη του εβδομάδα στον Άρη, έχοντας προλάβει να κάνει ήδη το ντεμπούτο του και μάλιστα σε ένα ντέρμπι όπως αυτό της περασμένης Κυριακής κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ένα ματς το οποίο στο μυαλό του Γρηγορίου επηρεάστηκε από τη διαιτησία. Στο τέλος της ημέρας, όμως, γνωρίζει ότι είναι λάθος να σταθεί παραπάνω απ’ όσο πρέπει στις αποφάσεις της διαιτησίας. Ο χρόνος είναι αμείλικτος για τον Άρη, ο οποίος από σήμερα μπαίνει στο γήπεδο για το πολύ κρίσιμο παιχνίδι του Σαββάτου (07/03) κόντρα στον Ατρόμητο, ψάχνοντας τη νίκη που θα… σβήσει τις όποιες σκέψεις μπορεί να υπάρχουν για την υποβάθμισή του στο γκρουπ 9-14.

Για τον Γρηγορίου, η μετάβαση στο ματς αυτό θα γίνει με το… μπλοκάκι του. Εκεί όπου ήδη έχουν γεμίσει οι πρώτες σελίδες, με τις σημειώσεις του από το παιχνίδι στη Λεωφόρο και όσα επέλεξε να κρατήσει.

Ο Έλληνας τεχνικός αισθάνεται μία πρώτη ικανοποίηση από το γεγονός ότι οι παίκτες πρόλαβαν να αφομοιώσουν κάποια πράγματα που τους υπέδειξε την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαν πιο άμεσο παιχνίδι, αποφεύγοντας τις περιττές επαφές με τη μπάλα. Καλύτερη κυκλοφορία απέναντι στο χαμηλό μπλοκ του Παναθηναϊκού. Επίσης, ανταποκρίθηκαν στη διαχείριση των μεταβάσεων των «πρασίνων» στο ανοικτό γήπεδο.

Προφανώς υπάρχει και η άλλη πλευρά. Αυτή της δυσκολίας που είχε ο Άρης στη δημιουργία στο τελευταίο τρίτο και φυσικά στην εκτέλεση. Γνωρίζει, ωστόσο, ότι το διαχρονικό φετινό πρόβλημα στο γκολ δεν λύνεται μόνο μέσα από πέντε προπονήσεις. Για αυτό από σήμερα θα κρατήσει στο επίκεντρο την επιθετική λειτουργία της ομάδας και με στόχο να την κάνει σταδιακά πιο παραγωγική