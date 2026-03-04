Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και χάντμπολ να μεταδίδονται ζωντανά από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα.

Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη Super League, όπου στις 18.00 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο COSMOTESPORT2. Στις 20.00, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο COSMOTESPORT1.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές αναμετρήσεις: Ράγιο Βαγιεκάνο – Οβιέδο (20.00, NOVASPORTS PRIME), Μάντσεστερ Σίτι – Νότιγχαμ Φόρεστ (21.30, NOVASPORTS PREMIER LEAGUE), Φούλαμ – Γουέστ Χαμ (21.30, NOVASPORTS START), Άστον Βίλα – Τσέλσι (21.30, NOVASPORTS4), Αμβούργο – Λεβερκούζεν (21.30, NOVASPORTS3) και Μπράιτον – Άρσεναλ (21.30, NOVASPORTS2).

Αργότερα, ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις Λάτσιο – Αταλάντα (22.00, NOVASPORTS1), Μαρσέιγ – Τουλούζ (22.00, ΕΡΤ2), Αμπερντίν – Σέλτικ (22.00, COSMOTESPORT3) και Νιουκάστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22.15, NOVASPORTS PRIME).

Μπάσκετ και Χάντμπολ στο αποψινό πρόγραμμα

Στο μπάσκετ, οι φίλοι του NBA μπορούν να παρακολουθήσουν στις 02.30 τη μονομαχία Νιου Γιορκ Νικς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (COSMOTESPORT5) και στις 04.30 τον αγώνα Μιλγουόκι Μπακς – Ατλάντα Χοκς (COSMOTESPORT4).

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με χάντμπολ, όπου στις 20.30 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ, σε μετάδοση από το MEGA NEWS.