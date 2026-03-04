Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας του ΟΦΗ με 4-1 στο εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Super League και συνέχισε την ανοδική του πορεία.

Με αυτό το τρίποντο μάλιστα η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ξεπέρασε τον Λεβαδειακό στη βαθμολογία και πλέον βρίσκεται στην 4η θέση με 42 πόντους έναντι 39 των Βοιωτών.

Οι Πράσινοι με τρεις σερί νίκες προσπέρασαν τον Λεβαδειακό, που έχει τρεις ήττες και μια ισοπαλία στα τελευταία τελευταία παιχνίδια και μπήκαν σε τροχιά πλέι οφ, τρεις αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.