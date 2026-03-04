Για τους περισσότερους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Πάσχα θεωρείται μια δεδομένη οικονομική ανάσα. Ωστόσο, υπάρχει μια παρεξήγηση! Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή εργάζονται σε μια επιχείρηση, δικαιούνται αυτόματα ολόκληρο το ποσό (δηλαδή τον μισό μισθό). Στην πραγματικότητα, το Δώρο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ημέρες πραγματικής απασχόλησης από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Ποιοι λοιπόν θα λάβουν λιγότερα χρήματα;

Πρώτα από όλα, εκείνοι που δεν συμπλήρωσαν ολόκληρο το τετράμηνο στην ίδια δουλειά. Αν κάποιος προσλήφθηκε μετά την Πρωτοχρονιά ή αν η σύμβασή του έληξε πριν το τέλος Απριλίου, θα πάρει μόνο την αναλογία των ημερών που δούλεψε.

Υπάρχουν όμως και οι περιπτώσεις όπου, ενώ ο εργαζόμενος ήταν ενεργός όλο το διάστημα, κάποιες ημέρες «αφαιρούνται» από το λογαρήσμό. Για παράδειγμα, αν κάποιος πήρε άδεια άνευ αποδοχών ή αν συμμετείχε σε απεργίες, αυτές οι ημέρες δεν μετράνε στον υπολογισμό του Δώρου. Το ίδιο ισχύει και για τις αδικαιολόγητες απουσίες από το πόστο εργασίας.

Μια ιδιαίτερη κατηγορία είναι οι ασθενείς. Αν έλειψες από τη δουλειά λόγω ασθένειας και πήρες επίδομα από τον ΕΦΚΑ, οι ημέρες αυτές αφαιρούνται από το Δώρο που θα σου καταβάλει ο εργοδότης. Αντίθετα, οι μητέρες που βρίσκονται σε άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας) μπορούν να εφησυχάζουν, καθώς αυτό το διάστημα προσμετράται κανονικά, σαν να ήταν στο γραφείο τους.

Εν κατακλείδι, οποιαδήποτε αποχή από την εργασία που δεν καλύπτεται από κανονική άδεια ή συγκεκριμένες προστατευτικές διατάξεις, οδηγεί μοιραία σε αναλογική μείωση του ποσού. Τέλος, να αναφέρουμε ότι η πληρωμή πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο το αργότερο έως τη Μεγάλη Τετάρτη.

Υπολογίστε άμεσα το ποσό με το calculator των ΝΕΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ δημιούργησαν ένα calculator για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα που σας επιτρέπει να δείτε άμεσα πόσο θα λάβετε, χωρίς περίπλοκους υπολογισμούς. Το Δώρο Πάσχα δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί, είτε αμείβονται με μισθό είτε με ημερομίσθιο, και υπολογίζεται ανάλογα με τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης και τις πραγματικές αποδοχές από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου.

Με λίγα μόνο βήματα στην εφαρμογή, μπορείτε να μάθετε το ακριβές ποσό, είτε έχετε σταθερές αποδοχές είτε κυμαινόμενες, και να δείτε τι αναλογεί για κάθε ημέρα εργασίας, ακόμη και αν η σχέση εργασίας σας δεν διήρκησε όλη την περίοδο.