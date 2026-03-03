Μετά την επίσημη ανακοίνωση για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εξαιτίας της επίθεσης στο Ιράν, η κατάσταση στην περιοχή παραμένει οριακή.

Ο ο καπετάνιος του κρουαζιερόπλοιου «Celestyal Journey», Νεκτάριος Ρήγας, μεταφέρει στα «ΝΕΑ» και στην Ελευθερία Νταβατζή από την καρδιά των γεγονότων το κλίμα που επικρατεί πάνω στο πλοίο, περιγράφοντας μια καθημερινότητα με συνεχείς επιθέσεις από drones και πυραύλους.

Παρά την επάρκεια σε τρόφιμα και εφόδια, η ανησυχία των επιβατών κορυφώνεται, ειδικά κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Εδώ δεν υπάρχουν καταφύγια, είμαστε σε πλοίο», τονίζει χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα της επικινδυνότητας, καθώς τα θραύσματα από τις αναχαιτίσεις πέφτουν σε απόσταση αναπνοής. Στόχος παραμένει η ασφαλής εκκένωση των επιβατών και μέρους του πληρώματος εντός της εβδομάδας.