Η Ιρλανδία ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει για πρώτη φορά υψηλόβαθμους στρατιωτικούς αξιωματικούς σε τρεις από τις μεγαλύτερες πρεσβείες της, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας ενίσχυσης των περιορισμένων αμυντικών μηχανισμών της. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, πρόκειται για ένα νέο βήμα σε μια περίοδο αυξανόμενων προκλήσεων για την ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια.

Ένα νέο «δίκτυο ακολούθων Άμυνας» θα δημιουργηθεί στις πρεσβείες της Ιρλανδίας στο Λονδίνο, το Παρίσι και την Ουάσινγκτον, με στόχο την ενίσχυση των σχέσεων με καίριους στρατηγικούς εταίρους, όπως ανέφερε η υπουργός Άμυνας Έλεν ΜακΕντι σε ανακοίνωσή της.

«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μια συγκυρία όπου το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας επιδεινώνεται και όλο και περισσότερο αμφισβητείται», σημείωσε η Έλεν ΜακΕντι, η οποία είναι επίσης υπουργός Εξωτερικών. Το μέτρο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας.

Η Ιρλανδία, αν και στρατιωτικά ουδέτερη, διαθέτει μικρό στρατό και δεν έχει πολεμική αεροπορία ή σημαντικό ναυτικό. Με πληθυσμό 5,4 εκατομμυρίων κατοίκων, η χώρα δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, γεγονός που καθιστά τη νέα πρωτοβουλία ιδιαίτερα σημαντική για την εξωτερική της πολιτική.

Το νέο δίκτυο θα συμβάλει στο να «γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των στρατιωτικών και διπλωματικών διαύλων», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Οι αξιωματικοί θα παρέχουν «πληροφορίες για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας», ενισχύοντας την παρουσία της Ιρλανδίας σε διεθνές επίπεδο.

Την περασμένη εβδομάδα, η Έλεν ΜακΕντι παρουσίασε το πρώτο ιρλανδικό στρατηγικό σχέδιο για τη θαλάσσια ασφάλεια, με στόχο να καλυφθούν «σημαντικά κενά» στον τομέα αυτό. Το σχέδιο περιλαμβάνει έργα ραντάρ και σόναρ για την προστασία των υποθαλάσσιων καλωδίων, τη δημιουργία νέων ναυτικών βάσεων και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας.

Η θαλάσσια περιοχή της Ιρλανδίας είναι περίπου δεκαπλάσια της χερσαίας της έκτασης, γεγονός που καθιστά κρίσιμη την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος επιτήρησης και προστασίας.

Παράλληλα, η Ιρλανδία θα αναπτύξει στενότερες σχέσεις με την Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη (JEF), μια συμμαχία υπό τη Βρετανία που περιλαμβάνει δέκα χώρες, όλες μέλη του ΝΑΤΟ, και επικεντρώνεται στη θαλάσσια ασφάλεια. Το Δουβλίνο έχει επίσης ανακοινώσει επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων σε νέους στρατιωτικούς εξοπλισμούς, με τη Γαλλία ως βασικό στρατηγικό εταίρο.

Στο πλαίσιο αυτό, η υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Ιρλανδία σκοπεύει να επιτρέψει σε βρετανικά και γαλλικά πλοία να περιπολούν στα χωρικά ύδατα υπό ιρλανδικό έλεγχο κατά τη διάρκεια της εκ περιτροπής προεδρίας της ΕΕ, την οποία θα αναλάβει η χώρα από τον Ιούλιο.