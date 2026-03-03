O Νίκος Χαρδαλιάς από τη Νίκαια ανακοίνωσε ότι «δημοπρατούνται και προχωρούν τα τρία μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά», επισημαίνοντας πως όλες οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται με γνώμονα την προστασία των πολιτών από την κλιματική κρίση διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σαφή χρονοδιαγράμματα.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε ότι η αντιπλημμυρική θωράκιση του Λεκανοπεδίου αποτελεί άμεση προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας πως μέχρι τη λήξη της θητείας του θα έχουν ολοκληρωθεί ή θα βρίσκονται σε φάση ολοκλήρωσης τουλάχιστον 55 έργα κομβικής σημασίας, τα οποία θα καλύπτουν σχεδόν και τους 66 δήμους της Αττικής.

Κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του οικονομικού έτους 2027, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε ότι μέσα στο 2026 θα έχουν δημοπρατηθεί και προχωρήσει όλα τα βασικά αντιπλημμυρικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς.

Τα τρία μεγάλα έργα στον Πειραιά

Πρώτο έργο, η ολοκλήρωση της κατασκευής αγωγών ομβρίων στη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας, μεταξύ των Λεωφόρων Γρηγορίου Λαμπράκη και Πέτρου Ράλλη, μήκους 3.178 μέτρων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί και συμβασιοποιηθεί, ενώ μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται η εγκατάσταση του εργοταξίου.

Δεύτερο έργο, η κατασκευή δικτύου ομβρίων στους Δήμους Κορυδαλλού και Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη, μήκους 2.360 μέτρων και προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Θα εκτελεστεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να αφορά τη Λεωφόρο Λαμπράκη στον Κορυδαλλό και τη δεύτερη τον Δήμο Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Τρίτο έργο, η ολοκλήρωση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στις οδούς Χαλκίδος και Βαλαωρίτου του Δήμου Πειραιά, προϋπολογισμού 12.096.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Η κατασκευή αγωγού ομβρίων μήκους 4.700 μέτρων θα καλύψει λεκάνη απορροής 800 στρεμμάτων, με την έναρξη υλοποίησης να αναμένεται έως το τέλος του μήνα.

Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την Αττική

Τα παραπάνω έργα εντάσσονται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση 280+1 έργων, τα οποία αναμένεται να φτάσουν τα 300+1 έως το 2028. Ο κ. Χαρδαλιάς επισήμανε ότι κάθε πολίτης θα γνωρίζει ποια είναι αυτά τα έργα, πότε ξεκινούν, πότε ολοκληρώνονται και από πού χρηματοδοτούνται.

«Η κλιματική κρίση δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Αυτοδιοίκηση πρέπει να λειτουργεί με σχέδιο, τεχνική επάρκεια και ταχύτητα. Τόνισε ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, ιεραρχημένο και χρηματοδοτικά θωρακισμένο πρόγραμμα, βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα και επικαιροποιημένες μελέτες.

Επαφή με τους πολίτες στη Νίκαια

Πριν τη συνεδρίαση, ο Περιφερειάρχης περπάτησε στη Νίκαια, συνομιλώντας με πολίτες και επιχειρηματίες. Επισήμανε ότι προτεραιότητα της Περιφερειακής Αρχής είναι οι γειτονιές που για χρόνια έμειναν στο περιθώριο, με στόχο συγκεκριμένα έργα και όχι επικοινωνιακές εξαγγελίες.

«Οι πολίτες έχουν κουραστεί από αναλύσεις και υποσχέσεις. Αυτό που ζητούν είναι αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως η ευθύνη της Περιφέρειας είναι να παραδίδει έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι βουλευτές Β’ Πειραιώς της Νέας Δημοκρατίας Γεώργιος Βρεττάκος, Μιχάλης Λιβανός και Γιάννης Τραγάκης, οι Δήμαρχοι Νίκαιας–Αγίου Ιωάννη Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης και Περάματος Γιάννης Λαγουδάκος, καθώς και οι Αντιπεριφερειάρχες Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, Πειραιώς Σταύρος Βοϊδονικόλας, Νήσων Νικόλαος Παπαγεωργίου, ο εντεταλμένος σύμβουλος Λεωνίδας Μανωλάκος, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λαϊκών και Υπαίθριων Αγορών Σταύρος Μελάς.