Πλούσιο είναι το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα για τους φίλους του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ και της ποδηλασίας, με σημαντικές αναμετρήσεις σε ελληνικά και διεθνή κανάλια.

Στο ποδόσφαιρο, η δράση ξεκινά στις 19.30 στο COSMOTE Sport 2 με την αναμέτρηση Πίζα – Μπολόνια. Ακολουθούν στις 21.30 το Κόρντομπα – Ανδόρα από το Novasports Start και στις 21.45 το Ουντινέζε – Φιορεντίνα στο COSMOTE Sport 7.

Στις 22.00 μεταδίδονται δύο ακόμη αγώνες: Ρεάλ Μαδρίτης – Χετάφε από το Novasports 1 και Μπέρμιγχαμ – Μίντλεσμπρο από το COSMOTE Sport 3. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22.15 με το Ζιλ Βισέντε – Μπενφίκα στο COSMOTE Sport 1.

Στο μπάσκετ, στις 17.30 η ΕΡΤ2 μεταδίδει τον αγώνα Μεγαρίδα – Πρωτέας, ενώ στις 20.00 ακολουθεί το φιλικό Μαυροβούνιο – Ελλάδα. Τα ξημερώματα (02.30) το COSMOTE Sport 4 προβάλλει το Μιλγουόκι Μπακς – Μπόστον Σέλτικς, σε μια αναμέτρηση του NBA.

Τέλος, οι φίλοι της ποδηλασίας μπορούν να παρακολουθήσουν στις 17.00 από το Eurosport 1 το Γκραν Πρι Λε Σαμίν.