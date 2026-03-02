Ο Κιλιάν Εμπαπέ παραμένει εκτός δράσης με κάκωση στον έξω σύνδεσμο του αριστερού γόνατος, που αντιμετωπίζει από τα τέλη του 2025. Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι δεν απαιτείται χειρουργική επέμβαση προς το παρόν, ενώ ο παίκτης θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις στο Παρίσι για την καλύτερη διαχείριση της αποθεραπείας του.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ θα χάσει το ματς πρωταθλήματος με τη Χετάφε και παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι των «16» του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι. Η Ρεάλ αποφάσισε να του δώσει τον χρόνο που χρειάζεται για πλήρη επανένταξη, χωρίς καθορισμένο χρονοδιάγραμμα επιστροφής.

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η επιστροφή του Εμπαπέ στα γήπεδα πριν τον Απρίλιο φαντάζει δύσκολη.