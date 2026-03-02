Την κορυφή της τηλεθέασης κατέκτησε το «Φως στο Τούνελ» και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, διατηρώντας σταθερή την πρωτιά του και καθόλη τη διάρκεια του μήνα.

Την περασμένη Παρασκευή, η εκπομπή έρευνας του MEGA με την Αγγελική Νικολούλη ήταν πρώτη με 22,5% στο σύνολο του κοινού και 20,2% στο δυναμικό κοινό 18-54, συνεχίζοντας με σταθερότητα την επιτυχημένη πορεία της.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και σε επίπεδο μήνα. Καθόλη τη διάρκεια του Φεβρουαρίου, το «Τούνελ» παρέμεινε στην πρώτη θέση, σημειώνοντας μέσο όρο 21,4% στο σύνολο του κοινού και 16,8% στο δυναμικό κοινό 18-54. Σε επιμέρους γυναικείο κοινό το ποσοστό ανέβηκε στο 30%.

Με συνέπεια, αξιοπιστία και έρευνες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, το «Φως στο Τούνελ» διατηρεί ισχυρό το αποτύπωμά του στη βραδινή ζώνη.