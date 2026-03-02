Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου στη λεωφόρο Συγγρού, στο ύψος της γέφυρας της Αμφιθέας.

Ο 40χρονος αναβάτης της μηχανής που είχε τραυματιστεί σοβαρά έπειτα από τη σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο που επιχείρησε να στρίψει δεξιά προς την οδό Λάμπρου Κατσώνη, την ώρα που η μοτοσικλέτα κινούνταν ευθεία – σε άλλη λωρίδα κυκλοφορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας όπου διακομίστηκε, είχαν τοποθετήσει στον άτυχο άνδρα σωληνάκι για παροχέτευση υγρού, όμως όπως αναφέρει το Gazzetta, η καρδιά του δεν άντεξε και το πρωί της Δευτέρας άφησε την τελευταία του πνοή, έπειτα από σκληρή μάχη 6 ημερών.

Είχε χτυπήσει σε κολώνα

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης ο άτυχος 40χρονος κινούνταν προς την παραλιακή στη δεξιά λωρίδα της λεωφόρου Συγγρού, όταν συγκρούστηκε με το ΙΧ που θέλησε να στρίψει δεξιά, αν και βρισκόταν αριστερά του μοτοσικλετιστή στην πολυσύχναστη λεωφόρο. Τότε, ο αναβάτης εκσφενδονίστηκε από τη μοτοσικλέτα, που κατέληξε αρκετά μέτρα μακριά στον παράδρομο της λεωφόρου και προσέκρουσε σε κολώνα φωτισμού.

Η κινητοποίηση στο σημείο ήταν μεγάλη, με νοσηλευτές να προσπαθούν να κρατήσουν εν ζωή τον 40χρονο, κάνοντάς του ακόμα και ΚΑΡΠΑ. Ακόμα και διερχόμενο ιδιωτικό ασθενοφόρο σταμάτησε για να συνδράμει στις προσπάθειες, μέχρι την άφιξη του ΕΚΑΒ.

Τελικά, ο άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου νοσηλευόταν όλο το διάστημα σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.