Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έχει καταστρέψει περίπου τα μισά αποθέματα πυραύλων του Ιράν από το Σάββατο, όταν ξεκίνησαν τα κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον της Τεχεράνης.
«Στη διάρκεια αυτής της επιχείρησης καταστρέψαμε περίπου τα μισά αποθέματα των πυραύλων του ιρανικού καθεστώτος και εμποδίσαμε την παραγωγή τουλάχιστον 1.500 επιπλέον πυραύλων», δήλωσε ο ταξίαρχος Εφί Ντεφρίν, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, σε τηλεοπτικό του διάγγελμα.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «το καθεστώς παρήγαγε πρόσφατα δεκάδες πυραύλους εδάφους-εδάφους τον μήνα και σκόπευε να αυξήσει την παραγωγή του κατά πολλές εκατοντάδες μηνιαίως».
- Με περιορισμένες στρατηγικές επιλογές, το Ιράν ίσως επιδιώξει άμεση αντεπίθεση όσο προλαβαίνει
- «Στο είπα ότι θα χορέψουμε πάνω στον τάφο σου»: Viral ξανά η Ιρανή που άναψε τσιγάρο με φωτογραφία του Χαμενεΐ
- Το MEGA στην καρδιά του πολέμου – «Αναχαιτίσεις πάνω από τα κεφάλια μας, συνεχείς συναγερμοί στο Τελ Αβίβ»