Η Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στο MEGA NEWS και την εκπομπή “TONIGHT” με την δημοσιογράφο Βούλα Κεχαγιά, τοποθετούμενη αναλυτικά για την υπόθεση των υποκλοπών, τις πολιτικές ευθύνες, την τραγωδία των Τεμπών, τη λειτουργία των θεσμών και τις πολιτικές εξελίξεις.

Αναλυτικά για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Η κ. Γεροβασίλη υπενθύμισε ότι το όνομά της περιλαμβανόταν στη λίστα των παρακολουθούμενων μέσω Predator, μαζί με εκείνα των Χρήστου Σπίρτζη και Νίκου Ανδρουλάκη. Όπως τόνισε, οι τρεις τους ήταν τα μοναδικά πολιτικά πρόσωπα της αντιπολίτευσης στη συγκεκριμένη λίστα που έφερε στο φως η δημοσιογραφική έρευνα.

Αναφερόμενη στην πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση για την παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών —η οποία επέβαλε συνολικές ποινές κάθειρξης 126 ετών και 8 μηνών— τη χαρακτήρισε πρωτοφανή για τα ελληνικά χρονικά. Υπογράμμισε δε ότι, παρά τον εφεσιβάσιμο χαρακτήρα της, η δικαστική διερεύνηση άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για περαιτέρω αποκαλύψεις.

Η ίδια κατέθεσε ως μάρτυρας στη δίκη, κατά την οποία εξετάστηκαν περίπου 55 μάρτυρες, ανάμεσά τους δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Όπως σημείωσε, παρουσιάστηκαν συγκλονιστικά στοιχεία που κατέδειξαν την εναλλασσόμενη παρακολούθηση των ίδιων τηλεφώνων τόσο από το παράνομο λογισμικό Predator όσο και από την ΕΥΠ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αρχική αρχειοθέτηση της υπόθεσης από την ανώτατη δικαστική ηγεσία, ενώ επαίνεσε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο για τη στάση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως με την απόφασή του “διέσωσε την τιμή της Δικαιοσύνης”.»

Το βάρος των πολιτικών ευθυνών

Η κ. Γεροβασίλη, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα αίτια και τις πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος των υποκλοπών, θέτοντας το θεμελιώδες ερώτημα: για ποιο λόγο βρέθηκε υπό παρακολούθηση μια εν ενεργεία βουλευτής και πρώην υπουργός;

Η κ. Γεροβασίλη υπογράμμισε ότι η ουσία της υπόθεσης δεν εξαντλείται στην τεχνική διάσταση της παρακολούθησης, αλλά εντοπίζεται στο κίνητρο πίσω από αυτήν. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά:

– Δεν της αποδόθηκε ποτέ συγκεκριμένος λόγος «εθνικής ασφάλειας» που να δικαιολογεί την άρση απορρήτου.

– Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή της σε υπόθεση που θα στοιχειοθετούσε νόμιμη αιτία παρακολούθησης.

– Η ιδιότητά της ως κορυφαίο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγείρει σοβαρά ερωτήματα πολιτικής σκοπιμότητας.

Τόνισε δε ότι όταν παρακολουθείται ένα πολιτικό πρόσωπο που ασκεί κοινοβουλευτικό έλεγχο, η πράξη αυτή αγγίζει τον πυρήνα της Δημοκρατίας: Παρακολουθείται απλώς ένα άτομο ή επιχειρείται έλεγχος της πολιτικής δράσης και της αντιπολίτευσης;.

Παράλληλα, απέδωσε ρητά την πολιτική ευθύνη στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τονίζοντας ότι έθεσε την ΕΥΠ υπό την άμεση εποπτεία του από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής του. Υπενθύμισε τις παραιτήσεις των Γρηγόρη Δημητριάδη και Παναγιώτη Κοντολέοντα, σημειώνοντας ότι αν ο Πρωθυπουργός πράγματι δεν γνώριζε, όφειλε για λόγους ευθιξίας να είχε παραιτηθεί.

Η κ. Γεροβασίλη εξήρε τη στάση του Προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, ο οποίος επιχείρησε τον θεσμικό έλεγχο της ΕΥΠ παρά τα εμπόδια που αντιμετώπισε. Τέλος, έθεσε κρίσιμα ερωτήματα για την τύχη των υποκλαπέντων δεδομένων και το ενδεχόμενο αξιοποίησής τους για πολιτική πίεση ή εκβιασμό, καταλήγοντας: «Όταν παρακολουθείς υπουργούς και στενούς συνεργάτες, κάτι επιδιώκεις να ελέγξεις».

Για την υπόθεση των Τεμπών

Αναφερόμενη στην τραγωδία των Τεμπών, η κ. Γεροβασίλη έκανε λόγο για σοβαρές παραλείψεις και μεθοδεύσεις που προκαλούν εύλογα ερωτήματα, εστιάζοντας στα εξής σημεία:

Ελλιπείς ιατροδικαστικές διαδικασίες: Επισήμανε ότι οι ενέργειες που ακολουθήθηκαν δεν ολοκληρώθηκαν με την απαιτούμενη πληρότητα.

Αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος: Κατήγγειλε την εσπευσμένη απομάκρυνση στοιχείων και το «μπάζωμα» του χώρου, ενέργειες που περιόρισαν τη δυνατότητα συλλογής πειστηρίων.

Υπονόμευση της έρευνας: Τόνισε ότι η διαχείριση των αποδεικτικών στοιχείων λειτούργησε εις βάρος της πλήρους και σε βάθος δικαστικής διερεύνησης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση επιχείρησε τη συγκάλυψη των ευθυνών μέσω της διαχείρισης στην Εξεταστική Επιτροπή και άλλων θεσμικών χειρισμών. Κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι η κατάσταση στις σιδηροδρομικές μεταφορές δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, αλλά η απόρροια μιας συνειδητής πολιτικής υποβάθμισης των δημόσιων υποδομών.

Για τη λειτουργία των θεσμών και τις πολιτικές εξελίξεις

Η κ. Γεροβασίλη διευκρίνισε ότι το 112 δεν υπήρχε το 2018 και ότι το έργο είχε απενταχθεί λόγω κακού σχεδιασμού. Όπως ανέφερε, επανεντάχθηκε και παραδόθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον Ιούνιο του 2019, πριν την αποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ από την κυβέρνηση.

Ως Αντιπρόεδρος της Βουλής, αναγνώρισε ότι παρατηρούνται φαινόμενα έντασης και υποβάθμισης του επιπέδου διαλόγου, ωστόσο τόνισε ότι η ελευθερία λόγου στο Κοινοβούλιο είναι απόλυτη και κάθε βουλευτής κρίνεται από τη στάση και το ύφος του.

Τέλος, για τις πολιτικές εξελίξεις και τον προοδευτικό χώρο με αφορμή την ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση και δυναμική του προοδευτικού χώρου, χωρίς να προεξοφλήσει κινήσεις ή χρονοδιαγράμματα.

Η κ. Γεροβασίλη κατέληξε ότι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης των υποκλοπών αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τη δημοκρατία, τη διαφάνεια και τη θεσμική λειτουργία της χώρας, επισημαίνοντας ότι «η κοινωνία απαιτεί αλήθεια και λογοδοσία».