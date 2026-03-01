Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί η υπόθεση της 31χρονης εγκύου που εντοπίστηκε νεκρή στις σκάλες της πολυκατοικίας όπου διέμενε, στον Κολωνό. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να ανατρέπουν το αρχικό σενάριο περί ατυχήματος, καθώς τα τραύματα που φέρει η γυναίκα δεν συνάδουν, στο σύνολό τους, με πτώση από σκάλα.

Σύμφωνα με την πρώτη ιατροδικαστική έκθεση, η άτυχη γυναίκα έφερε πολλαπλά τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός της, τα οποία χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα ύποπτα. Όπως προκύπτει από τις ίδιες πληροφορίες, μόνο ένα από τα τραύματα μπορεί να αποδοθεί σε πτώση, ενώ τα υπόλοιπα δεν παραπέμπουν σε ατύχημα, γεγονός που ενισχύει σοβαρά τα σενάρια εγκληματικής ενέργειας.

Καθοριστική θεωρείται η κατάθεση του ιατροδικαστή, ο οποίος ανέφερε ενώπιον των αρμόδιων αρχών ότι «κάτι ύποπτο συμβαίνει» με τη συγκεκριμένη υπόθεση, επισημαίνοντας πως τα ευρήματα δεν είναι συμβατά με απλή πτώση.

Οι παρατηρήσεις του αποτέλεσαν κομβικό σημείο στην πορεία της έρευνας.

Μετά τις εξελίξεις αυτές, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου συντρόφου της γυναίκας. Ο άνδρας είχε προσαχθεί από την προηγούμενη ημέρα ως ύποπτος και παραμένει υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν εξονυχιστικά όλα τα δεδομένα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 31χρονη.

Αύριο, στις 12 το μεσημέρι και παρουσία αστυνομικού, θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία – νεκροτομή στη σορό της γυναίκας. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να δώσει κρίσιμες απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου και να καθορίσει τα επόμενα βήματα της δικαστικής διερεύνησης.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το ζευγάρι δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο, μαρτυρίες γειτόνων κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες και έντονες φασαρίες που ακούγονταν κατά καιρούς από το διαμέρισμα όπου διέμεναν, στοιχεία τα οποία πλέον εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις αρχές.