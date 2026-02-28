Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, υπήρξε έντονη κινητικότητα μετά την επίθεση που σημειώθηκε, με αρκετές επικοινωνίες να προέρχονται από τη διπλωματική υπηρεσία της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, προκειμένου να συζητήσουν τις εξελίξεις. Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι θα προχωρήσει σε ενέργειες για τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, η επίθεση χαρακτηρίζεται ως «απερίσκεπτη», ενώ τονίζεται ότι ήταν «απρόκλητη και προσχεδιασμένη». Το υπουργείο υπογραμμίζει πως πρόκειται για επίθεση εναντίον κυρίαρχου ξένου κράτους, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση εκφράζονται ανησυχίες για πιθανό ραδιολογικό κίνδυνο στην περιοχή. Οι αναφορές αυτές σχετίζονται με τον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, δεν προκλήθηκαν ζημιές στις εγκαταστάσεις του σταθμού από τα πλήγματα. Ωστόσο, η ρωσική εταιρεία που τον διαχειρίζεται έχει ήδη προχωρήσει σε απομάκρυνση περίπου 100 εργαζομένων από το Ιράν, για προληπτικούς λόγους.