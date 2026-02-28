Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολλές πόλεις του Ιράν, ανάμεσά τους και στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, έπειτα από αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν μετά από εβδομάδες αυξανόμενης έντασης, στη διάρκεια των οποίων ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα πλήξει το Ιράν. Ο ίδιος είχε επικαλεστεί το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας, που είχε οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων διαδηλωτών.

Παράλληλα, βρίσκονταν σε εξέλιξη έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Η περίοδος αυτή συνέπεσε με τη σημαντική ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεκινούσαν οι επιχειρήσεις, προετοιμαζόμενο για πιθανή ιρανική αντεπίθεση.

Αμερικανικές πηγές για τους στόχους των επιθέσεων

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι επιθέσεις των ΗΠΑ επικεντρώνονται σε στρατιωτικούς στόχους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, επικαλούμενος την εξέλιξη της επιχείρησης.

Έτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο στόχος των πληγμάτων είναι η αντιμετώπιση της ιρανικής στρατιωτικής απειλής και η προστασία των αμερικανικών δυνάμεων. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πριν από την έναρξη της επιχείρησης είχαν ληφθεί μέτρα για την ασφάλεια του αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού στην περιοχή.

