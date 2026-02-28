Σε μια πρωτοφανή επίδειξη στρατιωτικής ισχύος και απόλυτου συντονισμού, ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπέλυσαν το πρωί του Σαββάτου (28/02) μια προσεκτικά σχεδιασμένη κοινή επιχείρηση κατά του Ιράν, η οποία βρισκόταν στα σκαριά εδώ και μήνες. Με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δίνει το «πράσινο φως», διαμηνύοντας πως «η χρήση βίας είναι μερικές φορές αναγκαία», οι δύο σύμμαχοι επέλεξαν τον απόλυτο στρατηγικό αιφνιδιασμό χτυπώντας στο φως της ημέρας.

Το παρασκήνιο της επιχείρησης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που μετέδωσε το ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12, επικαλούμενο ανώτατη πηγή ασφαλείας, η επιχείρηση δεν αποτελεί μια σπασμωδική απάντηση, αλλά ένα λεπτομερώς σχεδιασμένο πλάνο που προετοιμαζόταν επί μήνες. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ προχωρά αυτή τη στιγμή «με όλες του τις δυνάμεις», έχοντας τις Ηνωμένες Πολιτείες στην «ίδια γραμμή» πλεύσης.

Γιατί επιλέχθηκε το «φως της ημέρας»

Η έναρξη των επιθέσεων κατά τις πρωινές ώρες αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα του στρατηγικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με την τηλεοπτική αναφορά, η επιλογή αυτή έγινε για να επιτευχθεί ο μέγιστος αιφνιδιασμός, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις αεράμυνας δεν ανέμεναν μια ενέργεια τέτοιας κλίμακας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή καταδεικνύει την απόλυτη πεποίθηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ για την αεροπορική τους υπεροχή στην περιοχή.

Το πλάνο των 96 ωρών

Η επιχείρηση δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα. Το αρχικό στάδιο της κοινής επίθεσης προβλέπεται να διαρκέσει τέσσερις ημέρες, γεγονός που υποδηλώνει διαδοχικά κύματα πληγμάτων. Ενώ το πρώτο στάδιο επικεντρώθηκε στην εξουδετέρωση των συστημάτων αεράμυνας και στρατηγικών υποδομών, τα επόμενα εικοσιτετράωρα θεωρούνται κρίσιμα για την τύχη των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Το «δόγμα Τραμπ» και η αποτυχία της διπλωματίας

Η στρατιωτική δράση έρχεται ως συνέχεια των σκληρών δηλώσεων του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε τη βαθιά του δυσαρέσκεια για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι:

Το Ιράν δεν επιτρέπεται να διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Πρέπει να τερματιστεί κάθε δυνατότητα εμπλουτισμού ουρανίου.

«Μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιείς δύναμη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, δίνοντας το πολιτικό στίγμα της επιχείρησης και κλείνοντας την πόρτα στη διπλωματία της τελευταίας στιγμής.

Σε κατάσταση πολέμου η περιοχή

Ενώ οι εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη, ο αντίκτυπος είναι ήδη αισθητός σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Το Ιράκ προχώρησε σε άμεσο κλείσιμο του εναέριου χώρου του για λόγους ασφαλείας, ενώ στο εσωτερικό του Ισραήλ οι πολίτες βρίσκονται σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας, παραμένοντας κοντά σε προστατευμένους χώρους για το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα, καθώς η επιχείρηση αυτή φαίνεται πως αποτελεί την πιο σοβαρή απευθείας σύγκρουση στην ιστορία των δύο χωρών, απειλώντας με ανάφλεξη ολόκληρη την περιοχή.