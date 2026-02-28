Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (28/2) σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, όπου ένας 56χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 16:00 στην επαρχιακή οδό Σταυρού – Ολυμπιάδος. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 56χρονος εξετράπη της πορείας του, βγήκε από τον δρόμο και ανετράπη. Συνέπεια του τροχαίου ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του αλλοδαπού άνδρα.

Το θύμα ανέσυραν από το αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στελέχη της Πυροσβεστικής. Προανάκριση για το δυστύχημα ενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.