Η MINI έχει γράψει τις δικές της χρυσές σελίδες στο Πριγκιπάτο, με αποκορύφωμα το 1965, όταν το θρυλικό Mini Cooper S, με οδηγό τον Timo Mäkinen και συνοδηγό τον Paul Easter, κατέκτησε τη νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο.

H MINI κατάφερε να αναβιώσει και να εκσυγχρονίσει το νέο MINI 1965 Victory Edition. Η νέα έκδοση αποπνέει σπορ κομψότητα, διατηρώντας παράλληλα την εμβληματική ποιότητα κατασκευής της MINI, αντλώντας έμπνευση από την ένδοξη ιστορία της στους αγώνες ράλι.

Το MINI 1965 Victory Edition διατίθεται για τα μοντέλα MINI John Cooper Works, MINI John Cooper Works Electric και MINI Cooper S.

Η έκδοση MINI Cooper S εφοδιάζεται με τετρακύλινδρο κινητήρα TwinPower Turbo 2,0 λίτρων, που συνδυάζει σπορ ευελιξία με καθημερινή χρηστικότητα, αποδίδοντας ισχύ 204 hp (150 kW) και μέγιστη ροπή 300 Nm, για επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,6 δευτερόλεπτα.