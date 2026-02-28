Η κινεζική εταιρεία Changan ισχυρίστηκε ότι η νέα της μπαταρία στερεάς κατάστασης θα είναι σε θέση να παρέχει αυτονομία άνω των 1.500 χιλιομέτρων σε ένα ηλεκτρικό όχημα έως το 2027. 

Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, αυτή η μπαταρία Changan έχει ενεργειακή πυκνότητα 400Wh/kg, κατατάσσοντάς την στην ανώτερη βαθμίδα των μονάδων στερεάς κατάστασης.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Changan υποστηρίζει ότι θα γίνει η πρώτη του κόσμου που θα κάνει πραγματικότητα, με το πρώτο μοντέλο παραγωγής που θα φέρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην οποία θα ξεχωρίζει η μεγάλη αυτονομία!

H Changan έχει ονομάσει αυτήν την μπαταρία στερεάς κατάστασης «Χρυσή Κουδούνα» και λέγεται ότι είναι 70% ασφαλέστερη από μια κανονική μπαταρία ηλεκτρικού οχήματος. Θα χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για απομακρυσμένη διάγνωση.

H Changan αναφέρει ότι η μπαταρία στερεάς κατάστασης θα επιτρέπει αυτονομία έως 1.500 χλμ. και μέτρηση αυτή έχει γίνει με την υπεραισιόδοξη μέθοδο του CLTC (το κινεζικό αντίστοιχο του ευρωπαϊκού WLTP).

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα