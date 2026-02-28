Η κινεζική εταιρεία Changan ισχυρίστηκε ότι η νέα της μπαταρία στερεάς κατάστασης θα είναι σε θέση να παρέχει αυτονομία άνω των 1.500 χιλιομέτρων σε ένα ηλεκτρικό όχημα έως το 2027.

Σύμφωνα με κινεζικές αναφορές, αυτή η μπαταρία Changan έχει ενεργειακή πυκνότητα 400Wh/kg, κατατάσσοντάς την στην ανώτερη βαθμίδα των μονάδων στερεάς κατάστασης.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Changan υποστηρίζει ότι θα γίνει η πρώτη του κόσμου που θα κάνει πραγματικότητα, με το πρώτο μοντέλο παραγωγής που θα φέρει τη συγκεκριμένη τεχνολογία στην οποία θα ξεχωρίζει η μεγάλη αυτονομία!

H Changan έχει ονομάσει αυτήν την μπαταρία στερεάς κατάστασης «Χρυσή Κουδούνα» και λέγεται ότι είναι 70% ασφαλέστερη από μια κανονική μπαταρία ηλεκτρικού οχήματος. Θα χρησιμοποιεί επίσης τεχνητή νοημοσύνη για απομακρυσμένη διάγνωση.

H Changan αναφέρει ότι η μπαταρία στερεάς κατάστασης θα επιτρέπει αυτονομία έως 1.500 χλμ. και μέτρηση αυτή έχει γίνει με την υπεραισιόδοξη μέθοδο του CLTC (το κινεζικό αντίστοιχο του ευρωπαϊκού WLTP).