Warner Bros και Paramount Skydance, δύο από τα παλαιότερα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ, ετοιμάζονται να ενώσουν τις δυνάμεις τους μετά τη συμφωνία εξαγοράς ύψους 110 δισ. δολαρίων, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή από τη Warner Bros Discovery.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των Reuters και Deadline, η συμφωνία αποκαλύφθηκε έπειτα από δηλώσεις ανώτατου στελέχους της Warner Bros., επιβεβαιώνοντας μία από τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις στην ιστορία της κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Ο Bruce Campbell, επικεφαλής εσόδων και στρατηγικής της Warner Bros., ανακοίνωσε τη συμφωνία σε εσωτερική συνάντηση του στούντιο, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η ανακοίνωση ήρθε μετά από πολύμηνο ανταγωνισμό για την εξαγορά της ιστορικής Warner Bros., στον οποίο τελικά επικράτησε η Paramount. Η Netflix, που αποσύρθηκε από τη διαδικασία την Πέμπτη, είχε εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση του στούντιο και της εκτεταμένης κινηματογραφικής του βιβλιοθήκης.

Σε δήλωσή της, η Netflix ανέφερε: «Πάντα ενεργούμε με οικονομική πειθαρχία και στην τιμή που απαιτείται για να αντιστοιχίσουμε την τελευταία προσφορά της Paramount Skydance, η συμφωνία δεν είναι πλέον ελκυστική. Ήταν πάντα ένα “nice to have” στη σωστή τιμή, όχι ένα “must have” σε οποιαδήποτε τιμή».

Η στρατηγική της Paramount και η στάση της αγοράς

Η Paramount επιδιώκει να αποκτήσει πλήρη έλεγχο σε κινηματογραφικές παραγωγές, τηλεοπτικά δίκτυα και ειδησεογραφικά μέσα. Ο Dominic Patten, ανώτερος συντάκτης του Deadline, σημείωσε ότι η επιθετική προσέγγιση της εταιρείας αντικατοπτρίζει τη δυναμική ηγεσία της.

«Το βασικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε», ανέφερε, «είναι η αποφασιστικότητα που έφερε ο Ellison στη διαδικασία, υιοθετώντας τη νοοτροπία της Silicon Valley: προχώρα γρήγορα, ρίσκαρε και πάρε αυτό που θέλεις, με οποιοδήποτε κόστος».

Έλεγχος από τις αρχές και επόμενα βήματα

Η συγχώνευση θα χρειαστεί την έγκριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και ήδη βρίσκεται υπό εξέταση στην Καλιφόρνια. Ο Γενικός Εισαγγελέας της πολιτείας, Rob Bonta, δήλωσε ότι οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τη συμφωνία.

«Η συμφωνία Paramount/Warner Bros. δεν έχει ολοκληρωθεί», τόνισε ο Bonta. «Οι δύο αυτοί κολοσσοί του Χόλιγουντ δεν έχουν ακόμη περάσει τον κανονιστικό έλεγχο — το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνιας διερευνά ενεργά τη συμφωνία και θα είμαστε αυστηροί στην αξιολόγησή μας».

Νέα εποχή για το Χόλιγουντ

Περίπου πριν από δέκα χρόνια, οι «μεγάλοι έξι» του Χόλιγουντ έγιναν «μεγάλοι πέντε» όταν η Disney εξαγόρασε τη 20th Century Fox. Σήμερα, όλα δείχνουν ότι ο αριθμός αυτός θα μειωθεί ξανά, καθώς η βιομηχανία φαίνεται να μπαίνει σε μια νέα φάση συγκέντρωσης με τέσσερις βασικούς παίκτες: Universal, Sony, Paramount και Warner Bros.

Η συμφωνία αυτή σηματοδοτεί μια ακόμη βαθιά αλλαγή στη δομή και τη δυναμική του κινηματογραφικού τοπίου των Ηνωμένων Πολιτειών.