Το ποδόσφαιρο στη Νορβηγία δέχεται σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του, παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις της Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League και την επιστροφή της εθνικής ομάδας της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επτά ποδοσφαιριστές έχουν συλληφθεί από τις τοπικές Αρχές, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι από αυτούς αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, όμως ο διευθύνων σύμβουλος της KFUM Όσλο επιβεβαίωσε ότι δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας του είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι οι παίκτες φέρονται να προκαλούσαν κίτρινες κάρτες σκόπιμα για στοιχηματικούς λόγους, ανοίγοντας σοβαρές ανησυχίες για την αξιοπιστία του εγχώριου πρωταθλήματος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της KFUM Όσλο τόνισε χαρακτηριστικά:

«Για εμάς, προτεραιότητα τώρα είναι να διευκολύνουμε την αστυνομία ώστε να διεξαγάγει την έρευνά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε τον καλό διάλογο που έχουμε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας».

