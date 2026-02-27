Το ποδόσφαιρο στη Νορβηγία δέχεται σοβαρό πλήγμα στην αξιοπιστία του, παρά τις εξαιρετικές εμφανίσεις της Μπόντο Γκλιμτ στο Champions League και την επιστροφή της εθνικής ομάδας της χώρας σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, επτά ποδοσφαιριστές έχουν συλληφθεί από τις τοπικές Αρχές, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό. Δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι από αυτούς αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, όμως ο διευθύνων σύμβουλος της KFUM Όσλο επιβεβαίωσε ότι δύο ποδοσφαιριστές της ομάδας του είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Opplysninger til VG: Spillere blant de siktede i kampfiksingssaken https://t.co/y6jPE7Pwkr — VG Sporten (@vgsporten) February 27, 2026

Οι πρώτες ενδείξεις αναφέρουν ότι οι παίκτες φέρονται να προκαλούσαν κίτρινες κάρτες σκόπιμα για στοιχηματικούς λόγους, ανοίγοντας σοβαρές ανησυχίες για την αξιοπιστία του εγχώριου πρωταθλήματος.