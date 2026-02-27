Η κλήρωση της φάσης των «16» του UEFA Europa League έφερε αντιμέτωπους τον Παναθηναϊκό και τη Ρεάλ Μπέτις, ωστόσο οι δύο ομάδες δεν θα αγωνιστούν στις φυσικές τους έδρες. Οι εργασίες ανακατασκευής τόσο στο ΟΑΚΑ όσο και στο «Benito Villamarín» δημιουργούν νέα δεδομένα για τα παιχνίδια του ζευγαριού.

Η πρώτη αναμέτρηση, που έχει προγραμματιστεί για τις 12 Μαρτίου στην Αθήνα, αναμένεται να διεξαχθεί στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό να επιστρέφει στη Λεωφόρο για την ευρωπαϊκή του υποχρέωση. Από την άλλη πλευρά, η ρεβάνς της 19ης Μαρτίου δεν θα γίνει στο παραδοσιακό «σπίτι» των Ανδαλουσιανών, αλλά στο «La Cartuja» της Σεβίλλης.

Το συγκεκριμένο στάδιο, χωρητικότητας περίπου 70.000 θεατών, φιλοξενεί τα τελευταία χρόνια μεγάλες διοργανώσεις και τους τελικούς του Κυπέλλου Ισπανίας. Παρότι δεν αποτελεί τη φυσική έδρα της Μπέτις, βρίσκεται στην ίδια πόλη, γεγονός που διευκολύνει την παρουσία των φιλάθλων της.