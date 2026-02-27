Μια νεοφυής επιχείρηση στην Ισπανία πουλάει υπνοδωμάτια σε διαμερίσματα που μοιράζεται κάποιος με αγνώστους, ένας Βρετανός κατασκευαστής προσφέρει στεγαστικά δάνεια για φίλους που θέλουν να αγοράσουν κάτι μαζί, ενώ μερίδια σε ενοικιαζόμενα ακίνητα υπόσχονται να βοηθήσουν κάποιους ενοίκους να καλύψουν τα στεγαστικά τους έξοδα.

Τέτοιου είδους ασυνήθιστες διευθετήσεις υπογραμμίζουν μέχρι πού μπορούν να φθάσουν ορισμένοι νεαροί Ευρωπαίοι για να αντιμετωπίσουν μια στεγαστική κρίση που έχει πλήξει τους ίδιους περισσότερο από όλους.

Κατά την τελευταία δεκαετία οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 10% ταχύτερα σε σχέση με τα εισοδήματα, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και όλοι οι δείκτες δείχνουν ότι περισσότερο ζορίζονται οι νέοι.

Κι ενώ ανακοινώθηκαν το Δεκέμβριο σχέδια από την Κομισιόν για να είναι περισσότερο εφικτή η στέγαση, αυτά δεν έχουν ακόμη πάρει μορφή. Ορισμένες επιχειρήσεις προσφέρουν πρωτότυπους τρόπους για να εδραιωθούν στη στεγαστική αγορά που εμφανίζει όλο και περισσότερες προκλήσεις.

Στην Ισπανία, όπου οι ελλείψεις στο χώρο της στέγασης στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις επιδεινώθηκαν εξαιτίας της αύξησης των κατοικιών για βραχυπρόθεσμη μίσθωση, η εταιρεία Habitacion.com διαθέτει προς πώληση ατομικά δωμάτια μέχρι 80.000 ευρώ, περίπου στο ένα τρίτο από την τιμή ενός δυαριού σε αυτές τις περιοχές.

Η εταιρεία λέει ότι τον περασμένο χρόνο πούλησε 200 δωμάτια και έχει λίστα αναμονής με 32.000 υποψήφιους αγοραστές για ακίνητα σε επτά πόλεις που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ SINGLES ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Οριόλ Βαλς εξηγεί ότι η εταιρεία του προσφέρει λύση σε αυτούς με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα–τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 26% την τελευταία δεκαετία και οι τιμές των ακινήτων κατά 81%–και καλύπτει τις συνθήκες ζωής που αλλάζουν.

“Οι άνθρωποι δεν παντρεύονται πια και, αν παντρευτούν, δεν αποκτούν παιδιά… ή το κάνουν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Θέλουν πολύ μικρότερα σπίτια που επίσης είναι και πολύ πιο οικονομικά”, εξηγεί ο ίδιος.

Οι πελάτες καλούνται να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια συμβατότητας, τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις όπως αν έχουν σύντροφο ή αν πλένουν τα πιάτα μετά το φαγητό, ώστε να ”ταιριάξουν” με συνιδιοκτήτες ή άλλους ενοικιαστές.

Πρέπει επίσης να χρησιμοποιήσουν προσωπικό και όχι στεγαστικό δάνειο και σε περίπτωση που θέλουν να πουλήσουν αυτό που θα αγοράσουν, πρέπει υποχρεωτικά να το κάνουν μέσω της εταιρείας.

Ο Άλβαρες, ένας επίδοξος αγοραστής, που αρνήθηκε να αναφέρει το μικρό του όνομα, είπε ότι η Habitacion.com προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να λάβει προσωπικό δάνειο δεκαετούς διάρκειας από περιφερειακή τράπεζα με επιτόκιο 6%, διπλάσιο από τον μέσο όρο στεγαστικού δανείου, αλλά στο τέλος δεν μπόρεσε να βρει κάποιο δωμάτιο στη Μαδρίτη όπου ζει.

Ο ίδιος είπε ότι η πρόταση αυτή, ενώ αποτελεί γενικώς μια καλή επιλογή για νέους χωρίς αρκετές αποταμιεύσεις, “παύει να είναι ελκυστική αν δεν μπορώ να συζήσω με τη σύντροφό μου”.

Στο μεταξύ, στο Λονδίνο, η κατασκευαστική εταιρεία Fairview προτείνει το “Γίνετε Φίλοι”, ένα σχέδιο με στόχο να συνδέσει φίλους με έναν διαμεσολαβητή και έναν δικηγόρο και να καλύπτει έως και 2.000 στερλίνες σε νομικά έξοδα, αν αποφασίσουν να αγοράσουν μαζί ακίνητο στην πρωτεύουσα ή τα περίχωρά της.

Τράπεζες στη Βρετανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία επίσης έχουν επαναφέρει τη χορήγηση στεγαστικών δανείων με μηδενικές ή μικρές καταθέσεις, μια επιλογή που είχε καταργηθεί με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Έχουν υψηλότερο κόστος και συνήθως απαιτούν από τους αιτούντες να παρουσιάσουν ένα υψηλό, σταθερό εισόδημα, αλλά παρόλο που παραμένουν σπάνια, προσφέρουν μια επιλογή για όσους δεν μπορούν να αποταμιεύσουν για να δώσουν προκαταβολή, αλλά επιθυμούν απεγνωσμένα το δικό τους σπίτι.

Η Νάταλι και ο Μάρτιν Γουόκερ από το Δυτικό Γιόρκσαϊρ της βόρειας Αγγλίας λένε ότι η έξωση που τους έκαναν, όταν ήταν ενός μηνός το παιδί τους, τους οδήγησε στο να πάρουν τον περασμένο χρόνο στεγαστικό δάνειο χωρίς να έχουν καταθέσεις ώστε να αγοράσουν σπίτι έπειτα από τέσσερα χρόνια στο ενοίκιο.

“Η αίσθηση της σταθερότητας που σου δίνει είναι η μεγαλύτερη ευχαρίστηση για μένα”, λέει η Νάταλι.

Στην Ισπανία πάλι, ο Κάρλος Σεμπέρε, ένας 36χρονος βιομηχανικός σχεδιαστής ο οποίος νοικιάζει διαμέρισμα στην κεντρική Μαδρίτη, όπου τα ακίνητα πωλούνται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ, δηλαδή πολύ πάνω από τις δυνατότητές του, αγόρασε χώρο σε ενοικιαζόμενο ακίνητο στη νότια Ισπανία μέσω της επενδυτικής εταιρείας PropHero.

“Είτε θα με βοηθήσει να πληρώνω το ενοίκιο, είτε θα το πουλήσω στο μέλλον”, λέει.

Για εκείνους που δεν μπορούν να αγοράσουν ολόκληρο ακίνητο, η PropHero προσφέρει επίσης μερίδιο σε κτίρια ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην Ισπανία και στην Ιρλανδία ακόμη και για 20.000 ευρώ

Τελικά, είναι οι άθλιες συνθήκες της αγοράς που κάνουν τους επίδοξους αγοραστές πρώτης κατοικίας να διερευνούν νέες επιλογές και να προσπαθούν να ξεπεράσουν τις νομικές πολυπλοκότητες, εκτιμά ο Πατρίσιο Παλομάρ, σύμβουλος ακινήτων της εταιρείας εναλλακτικών επενδύσεων AIRE Partners.

“Ολες αυτές οι λύσεις για το στεγαστικό δείχνουν τη φτωχοποίηση των ανθρώπων”, καταλήγει.

