Για τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας συστήματος, τις επικουρικές συντάξεις, τον κατώτατο μισθό και το νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης μίλησε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘Αννα Ευθυμίου στον τηλεοπτικό σταθμό “ΣΚΑΪ”.

Ανέφερε ότι “δεν φαίνεται καμία προοπτική αύξησης των ορίων ηλικίας για το 2027” προσθέτοντας ότι “κάθε τρία χρόνια εξετάζεται η αύξηση των ορίων ηλικίας”.

Πρόσθεσε ότι η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος χτίζεται τώρα για το μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι η ανεργία βρίσκεται στο ιστορικό χαμηλό 7,5%.

Όπως εξήγησε, η βιωσιμότητα του συστήματος θωρακίζεται από την διεύρυνση του εργατικού δυναμικού, την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και την διασπορά του ασφαλιστικού κινδύνου χτίζοντας δίπλα στο αναδιανεμητικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα ή στα συστήματα προαιρετικής συμπληρωματικής ασφάλισης.

Παράλληλα ανέδειξε τη σημασία της ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης και υπογράμμισε ότι έρχεται νέο νομοσχέδιο για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Αυτό το νομοσχέδιο σύμφωνα με την κ. Ευθυμίου θα δίνει μεγαλύτερα κίνητρα σε εργοδότες και εργαζόμενους, θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία, και θα ενισχύει τη συμπληρωματική αποταμίευση, όταν και όπου είναι εφικτό.

Μιλώντας για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στον e-ΕΦΚΑ επισήμανε ότι οι κύριες συντάξεις εκδίδονται πλέον σε λιγότερες από 50 ημέρες, από 500 ημέρες το 2019, ενώ για τις επικουρικές ανέφερε ότι η δυσκολία εντοπίζεται κυρίως σε περιπτώσεις με πολλά πρώην ταμεία επικουρικής ασφάλισης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα ψηφιοποίησης περίπου 53 εκατ. σελίδων ασφαλιστικού βίου μέσω Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε “να απονέμονται πιο γρήγορα όλες οι συντάξεις, σαφώς και οι επικουρικές” όπως είπε.

Αναφερόμενη στον κατώτατο μισθό, σημείωσε ότι από 1η Απριλίου θα υπάρξει η έκτη κατά σειρά αύξηση, με στόχο “το ’27 να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ” ενώ ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ

Τόνισε ότι η αύξηση “συμπαρασύρει τριετίες”, περίπου 20 επιδόματα (ανεργίας, μητρότητας κ.ά.), αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση και απασχόληση τις νυχτερινές ώρες και τις Κυριακές. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της “εθνικής κοινωνικής συμφωνίας” για την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου ως “ακρογωνιαίου λίθου της δίκαιης απασχόλησης”.

Τέλος, επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, με έμφαση στη σταθερότητα, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη θωράκιση του ασφαλιστικού συστήματος για τις επόμενες γενιές.