Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει αποκλειστικά την προσοχή του στον μοναδικό στόχο που απέμεινε για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ύστερα από τον αποκλεισμό του από τα playoffs του UEFA Champions League, οι «ερυθρόλευκοι» επικεντρώνονται πλέον στην προσπάθεια διατήρησης των σκήπτρων τους στη Stoiximan Super League, θέλοντας να πετύχουν το back-to-back στο πρωτάθλημα.

Το μήνυμα αποφασιστικότητας ήρθε και μέσα από τα επίσημα social media της ομάδας, με ανάρτηση που αποτυπώνει τη συγκέντρωση και την προσήλωση στο μεγάλο στόχο. Στην εικόνα δεσπόζουν τα βλέμματα των Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσου, Πασχαλάκη, Σιπιόνι και Ορτέγκα, συνοδευόμενα από τη χαρακτηριστική φράση: «Με το βλέμμα στη Stoiximan Super League».