Ένα ιδιαίτερο συμβάν σημειώθηκε στη Ligue 1, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα της Ναντ, Άντονι Λόπες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο έμπειρος γκολκίπερ φέρεται να προσποιήθηκε τραυματισμό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε Μουσουλμάνους συμπαίκτες του να διακόψουν τη νηστεία του Ραμαζανιού.

Στην αναμέτρηση απέναντι στη Χάβρη, ο Λόπες έπεσε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή, τη στιγμή που η μπάλα είχε ήδη βγει εκτός. Κατά τη διάρκεια της διακοπής και ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, πέντε ποδοσφαιριστές της Ναντ κατευθύνθηκαν προς την πλάγια γραμμή, όπου φάνηκε να καταναλώνουν νερό ή τροφή πριν συνεχιστεί ξανά το παιχνίδι.

Η Ναντ πήρε τελικά τη νίκη με 2-0, αποτέλεσμα που της έδωσε σημαντική «ανάσα» στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.