Ένα ιδιαίτερο συμβάν σημειώθηκε στη Ligue 1, με πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα της Ναντ, Άντονι Λόπες. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο έμπειρος γκολκίπερ φέρεται να προσποιήθηκε τραυματισμό, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα σε Μουσουλμάνους συμπαίκτες του να διακόψουν τη νηστεία του Ραμαζανιού.
Στην αναμέτρηση απέναντι στη Χάβρη, ο Λόπες έπεσε στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επαφή, τη στιγμή που η μπάλα είχε ήδη βγει εκτός. Κατά τη διάρκεια της διακοπής και ενώ δεχόταν τις πρώτες βοήθειες, πέντε ποδοσφαιριστές της Ναντ κατευθύνθηκαν προς την πλάγια γραμμή, όπου φάνηκε να καταναλώνουν νερό ή τροφή πριν συνεχιστεί ξανά το παιχνίδι.
Η Ναντ πήρε τελικά τη νίκη με 2-0, αποτέλεσμα που της έδωσε σημαντική «ανάσα» στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.
Portuguese goalkeeper Anthony Lopes pretended to be injured during a Ligue 1 match so his Muslim teammates could break their fast during Ramadan.
Under the current rules of the Ligue de Football Professionnel and the French Football Federation (FFF), Ligue 1 matches are not… pic.twitter.com/F24kmHdCKu
