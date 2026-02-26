Οριστικό τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Γιούργκεν Κλοπ να σκέφτεται επιστροφή στους πάγκους έβαλε η Red Bull, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της, Όλιβερ Μίντζλαφ.

Τα τελευταία δημοσιεύματα ανέφεραν πως ο Γερμανός τεχνικός, που από τον Ιανουάριο του 2025 έχει αναλάβει καθήκοντα παγκόσμιου διευθυντή ποδοσφαίρου στον οργανισμό, εξέταζε το ενδεχόμενο επιστροφής στην προπονητική. Μάλιστα, γινόταν λόγος πως η εταιρεία δεν θα έβαζε εμπόδια σε μια τέτοια απόφαση.

Ωστόσο, ο Μίντζλαφ, σε δηλώσεις του στο Athletic, διέψευσε κατηγορηματικά τα συγκεκριμένα σενάρια, χαρακτηρίζοντάς τα «εντελώς παράλογα και αβάσιμα». Όπως τόνισε, η Red Bull είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη συνεργασία της με τον Κλοπ, υπογραμμίζοντας ότι ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ συμμετέχει ενεργά στον στρατηγικό σχεδιασμό, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με προπονητές και αθλητικούς διευθυντές και συμβάλλει ουσιαστικά στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ποδοσφαιρικής φιλοσοφίας του ομίλου.