Ένα εντυπωσιακό «δαχτυλίδι φωτιάς» φώτισε τους παγωμένους ουρανούς της Ανταρκτικής κατά τη διάρκεια της δακτυλιοειδούς ηλιακής έκλειψης στις 17 Φεβρουαρίου 2026. Το φαινόμενο αυτό παρακολούθησαν ελάχιστοι άνθρωποι στον πλανήτη.

Τι είναι η δακτυλιοειδής έκλειψη

Η δακτυλιοειδής ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ακριβώς μπροστά από τον Ήλιο, αλλά βρίσκεται ελαφρώς πιο μακριά λόγω της ελλειπτικής τροχιάς της γύρω από τη Γη. Έτσι, δεν καλύπτει πλήρως τον ηλιακό δίσκο, όπως συμβαίνει σε μια ολική έκλειψη.

Αντίθετα, παραμένει ορατό ένα λεπτό στεφάνι φωτός γύρω από τη σκιά της Σελήνης — το χαρακτηριστικό «δαχτυλίδι φωτιάς» που κάνει το φαινόμενο τόσο εντυπωσιακό.

Η συγκεκριμένη έκλειψη έγινε ορατή μόνο από ελάχιστους παρατηρητές, καθώς η στενή ζώνη της δακτυλιοειδούς φάσης διέσχισε ένα μικρό τμήμα της Ανταρκτικής. Ανάμεσα στους τυχερούς ήταν το πλήρωμα του σταθμού Concordia, που μπόρεσε να απολαύσει το θέαμα από το παγωμένο οροπέδιο.

Η μέγιστη φάση της έκλειψης σημειώθηκε στις 7:47 μ.μ. τοπική ώρα (6:47 π.μ. EST / 12:47 GMT) και διήρκεσε μόλις δύο λεπτά, ενώ συνολικά, με τις μερικές φάσεις, το φαινόμενο κράτησε περίπου δύο ώρες.

Γιατί είναι μοναδικό φαινόμενο

Ο ερευνητικός σταθμός Concordia βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.100 χιλιομέτρων από την ακτή και σε υψόμετρο σχεδόν 3.200 μέτρων, αποτελώντας έναν από τους πιο απομονωμένους τόπους έρευνας στη Γη. Το καλοκαίρι ο Ήλιος μόλις που δύει, ενώ τον χειμώνα εξαφανίζεται για μήνες, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν έως και -80 βαθμούς Κελσίου.

Αν και διαστημικά οχήματα, όπως το Proba-2, κατέγραψαν το φαινόμενο από την τροχιά τους, η θέα από το έδαφος της Ανταρκτικής θεωρείται από τις σπανιότερες στον κόσμο. Ένα ανεπανάληπτο θέαμα, για τους ελάχιστους που είχαν την τύχη να το αντικρίσουν στο νοτιότερο άκρο του πλανήτη.