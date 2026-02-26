Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το τραγικό δυστύχημα της 26ης Φεβρουαρίου 2017 στην Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, που βύθισε στο πένθος μια οικογένεια και συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στο σταθμευμένο όχημα του Υπάτιου Πατμάνογλου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακαριαία η σύζυγος και το παιδί του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών ο Υπάτιος Πατμάνογλου ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό μήνυμα, συνοδευόμενο από φωτογραφία του λίγες ημέρες μετά το δυστύχημα. Εμφανώς τραυματισμένος, περιέγραψε τη 26η Φεβρουαρίου ως «τη χειρότερη μέρα» της ζωής του.

«Η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Η μέρα που ένας πατέρας δεν θα έπρεπε ποτέ να ζήσει. Η μέρα που ένας σύζυγος δεν θα έπρεπε ποτέ να αντικρίσει. Η μέρα που κατάλαβα πως όλα μπορούν να τελειώσουν σε μια στιγμή», έγραψε, αποτυπώνοντας με λιτές φράσεις το μέγεθος της απώλειας.

«Από εκείνη τη μέρα δεν είμαι ο ίδιος άνθρωπος. Ποτέ δεν ξέρεις πόσο δυνατός είσαι, μέχρι να έρθει η στιγμή που η δύναμη θα είναι η μόνη επιλογή που θα έχεις», σημειώνει και προσθέτει ότι πέρα από τις σωματικές πληγές, βίωσε και βιώνει και τις ψυχικές.

«Το τραύμα δεν είναι μόνο σωματικό, είναι και πνευματικό. Δεν είχα να διαχειριστώ μόνο το πένθος μου. Είχα να διαχειριστώ και ένα μέρος του κόσμου, με τα αρνητικά του σχόλια. Αυτή ήταν η δοκιμασία μου. Αυτός ήταν ο σταυρός μου». Παράλληλα τονίζει: «η πραγματική αντοχή δεν φαίνεται στο σώμα, αλλά στην ψυχή».

Ο Υπάτιος Πατμάνογλου στέλνει τέλος το δικό του μήνυμα για την οδική ασφάλεια: «Η ζωή δεν είναι δεδομένη. Ο δρόμος δεν συγχωρεί. Ένα δευτερόλεπτο αρκεί. Μην οδηγείτε σαν να έχετε δεύτερη ζωή».

«Αλί σε αυτούς που μένουν. Γιατί αυτοί που έφυγαν είναι στον Παράδεισο. Η κόλαση είναι εδώ. Η πληγή δεν κλείνει. Κρύβεται» κατέληξε.