Συναγερμός σήμανε το πρωί (26/2) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, όταν σε κάδο απορριμμάτων στον προαύλιο χώρο εντοπίστηκε σακούλα που, σύμφωνα με το karditsalive.net, φέρεται να περιείχε ανθρώπινα οστά.

Το μακάβριο εύρημα έγινε αντιληπτό νωρίς το πρωί και αμέσως κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ αναμένεται και εισαγγελικός λειτουργός προκειμένου να εποπτεύσει την έρευνα και να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η σακούλα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν τίθεται θέμα εγκληματικής ενέργειας και πως υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ότι τα οστά ήταν θαμμένα σε κοιμητήριο εδώ και πολλά χρόνια.

Η κινητοποίηση των αρχών έγινε κατόπιν εντολής του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με στόχο την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης.