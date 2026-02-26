Στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων -Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες υπό την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, συμμετείχε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρέθηκε η ενδιάμεση αναθεώρηση των προγραμμάτων Πολιτικής Συνοχής 2021-2027 της Ε.Ε., καθώς και ο σχεδιασμός της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2028-2034.

Συγκεκριμένα, υπογραμμίστηκε το γεγονός ότι τα κίνητρα και οι ευελιξίες προς τα Κράτη-Μέλη επιτάχυναν την κινητοποίηση πόρων, στήριξαν τους εθνικούς προϋπολογισμούς και διευκόλυναν την ενσωμάτωση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου εξετάστηκε το πλαίσιο της επόμενης μέρας, με στόχο τη βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό και την ταχεία και αποτελεσματική υλοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, με δεδομένες τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τις εν εξελίξει γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές μεταβολές.

Ο κ. Παπαθανάσης, στη διάρκεια της παρέμβασής του στο Συμβούλιο, τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο ανθεκτική, πιο ικανή να ανταποκρίνεται, άμεσα και αποτελεσματικά, στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Η Πολιτική Συνοχής δεν πρέπει να θεωρείται εμπόδιο. Το αντίθετο, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη ενιαία αγορά χωρίς σύγκλιση, χωρίς περιφερειακή ανάπτυξη και χωρίς τη συμμετοχή όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών στις αλυσίδες αξίας. Είναι επίσης, σημαντικό κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ κεντρικής και επιμερισμένης διαχείρισης, αναφορικά με τον Πυλώνα για την Ανταγωνιστικότητα, την Ευημερία και την Ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε τη θέσπιση σαφών γεωγραφικών κριτηρίων κατανομής για τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας κατά την περίοδο 2028–2034, ώστε να διασφαλιστεί η ισόρροπη ανάπτυξη. Η Ελλάδα στηρίζει μια πιο ισχυρή, αυτόνομη και ανταγωνιστική Ευρώπη, με την Πολιτική Συνοχής στον πυρήνα της βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάπτυξης».