Το Hongguang Mini EV είναι ένα ηλεκτρικό όχημα πόλης σχεδόν τσέπης. Η πρώτη του γενιά κυκλοφόρησε από την κοινοπραξία SAIC-GM-Wuling (SGMW) το 2020. Αυτό το EV έγινε το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις στην Κίνα το 2022.

Το ανανεωμένο πεντάθυρο Wuling Mini EV έγινε ελαφρώς μεγαλύτερο λόγω των προσαρμοσμένων προφυλακτήρων. Οι διαστάσεις του είναι 3268/1520/1575 mm με μεταξόνιο 2.190 mm.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Wuling υπέβαλε αίτηση για άδεια πώλησης μιας δίθυρης έκδοσης του ανανεωμένου αυτοκινήτου πόλης Mini EV που θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2026. Το μήκος, το πλάτος και το ύψος του είναι 3043, 1520 και 1590 mm, αντίστοιχα.

Αναμένεται το ανανεωμένο Wuling Hongguang Mini EV να κυκλοφορήσει σύντομα στην Κίνα με τιμή παρόμοια με το τρέχον μοντέλο, κοντά στα 6.000 δολάρια. Ποιος, ξέρει με την επέλαση των Κινέζων ίσως το δούμε και στην Ευρώπη.