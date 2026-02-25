Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ περιλαμβάνει το σημερινό τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών καναλιών, με πλούσια δράση σε ευρωπαϊκές και ελληνικές διοργανώσεις.

Στο ποδόσφαιρο, ξεχωρίζει η αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι για την UEFA Youth League, που θα μεταδοθεί στις 17.00 από το COSMOTESPORT2. Ακολουθούν στις 19.45 το ματς Αταλάντα – Μπορούσια Ντόρτμουντ (COSMOTESPORT7) και στις 22.00 οι αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα (COSMOTESPORT2), Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ (COSMOTESPORT3), Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό (COSMOTESPORT5) και Στόουκ – Οξφορντ (COSMOTESPORT8).

Στο μπάσκετ, το πρόγραμμα ξεκινά στις 19.45 με τη Φενέρμπαχτσε να υποδέχεται την Παρτίζαν Βελιγραδίου (NOVASPORTS4). Στις 20.00, ο Ζαλγκίρις Κάουνας αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό (NOVASPORTSPRIME), ενώ στις 21.30 διεξάγονται τα παιχνίδια Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές (NOVASPORTSSTART) και Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα (NOVASPORTS5). Τα ξημερώματα, στις 03.00, οι Μιλγουόκι Μπακς παίζουν με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στο COSMOTESPORT4.

Η ημέρα ολοκληρώνεται με βόλεϊ στις 19.00, όπου ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό (Γ) στο COSMOTESPORT8.