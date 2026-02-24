Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα για τους φίλους των σπορ, με σημαντικές αναμετρήσεις σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και σνούκερ, που θα μεταδοθούν ζωντανά από τα συνδρομητικά και ελεύθερα κανάλια.

Στο ποδόσφαιρο, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Στις 19.45, η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την Κλαμπ Μπριζ (COSMOTE SPORT 7), ενώ στις 21.00 η Αλ Τααβούν αντιμετωπίζει την Αλ Χιλάλ (COSMOTE SPORT 9).

Στις 22.00, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εκτός έδρας απέναντι στη Λεβερκούζεν, σε αγώνα που μεταδίδεται από το MEGA και το COSMOTE SPORT 2. Την ίδια ώρα, η Ίντερ παίζει με τη Μπόντο/Γκλιμτ (COSMOTE SPORT 3), η Νιούκαστλ φιλοξενεί την Καραμπάγκ (COSMOTE SPORT 5) και η Σαουθάμπτον αντιμετωπίζει την ΚΠΡ (COSMOTE SPORT 8).

Στις 19.00, η ΕΡΤ 2 μεταδίδει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών του 2025 από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

Στο μπάσκετ, στις 03.00 τα ξημερώματα, οι Μιλγουόκι Μπακς υποδέχονται τους Μαϊάμι Χιτ (COSMOTE SPORT 4), σε μια αναμέτρηση με έντονο ενδιαφέρον για τους φίλους του NBA.

Το πρόγραμμα του τένις περιλαμβάνει αγώνες του ATP 500 στο Ντουμπάι στις 12.00, 17.00 και 19.00 (COSMOTE SPORT 6), καθώς και τη διοργάνωση του Ακαπούλκο στις 02.00 (COSMOTE SPORT 6).

Τέλος, οι λάτρεις του σνούκερ μπορούν να παρακολουθήσουν το Οπεν Ουαλίας στις 15.00 και στις 21.00 μέσα από το EUROSPORT 1.