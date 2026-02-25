Επιστήμονες επιβεβαίωσαν την πρώτη γνωστή ανακάλυψη πεδίου τεκτιτών στη Βραζιλία. Οι τεκτίτες είναι φυσικά γυάλινα θραύσματα που σχηματίζονται όταν ένας εξωγήινος βράχος προσκρούει στη Γη με τεράστια δύναμη, λιώνει τα πετρώματα της επιφάνειας και τα εκτοξεύει στην ατμόσφαιρα.

Τα νέα δείγματα ονομάστηκαν geraisites, από την πολιτεία Minas Gerais όπου εντοπίστηκαν για πρώτη φορά. Η ανακάλυψη αυτή προσθέτει ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στο περιορισμένο μέχρι σήμερα αρχείο των αρχαίων προσκρούσεων στη Νότια Αμερική.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Geology από ερευνητική ομάδα υπό την καθοδήγηση του γεωλόγου και καθηγητή Álvaro Penteado Crósta, του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών του Πανεπιστημίου Campinas (IG-UNICAMP). Στην έρευνα συμμετείχαν επιστήμονες από τη Βραζιλία, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες είχαν αναγνωρίσει μόνο πέντε μεγάλα πεδία τεκτιτών παγκοσμίως — στην Αυστραλασία, την Κεντρική Ευρώπη, την Ακτή του Ελεφαντοστού, τη Βόρεια Αμερική και το Μπελίζ. Το βραζιλιάνικο πεδίο προστίθεται πλέον σε αυτή τη μικρή αλλά επιστημονικά σημαντική ομάδα.

Οι πρώτοι geraisites εντοπίστηκαν σε τρεις δήμους του βόρειου Minas Gerais — Taiobeiras, Curral de Dentro και São João do Paraíso — σε μια περιοχή μήκους περίπου 90 χιλιομέτρων. Μετά τη δημοσίευση της μελέτης, νέα δείγματα βρέθηκαν και στις πολιτείες Bahia και Piauí. Σύμφωνα με τον Crósta, η γνωστή διασπορά εκτείνεται πλέον σε περισσότερα από 900 χιλιόμετρα. Όπως εξηγεί, «η αύξηση της περιοχής εμφάνισης είναι απολύτως συνεπής με όσα παρατηρούνται σε άλλα πεδία τεκτιτών παγκοσμίως».

Έως τον Ιούλιο του 2025, οι ερευνητές είχαν συλλέξει περίπου 500 δείγματα, αριθμός που πλέον ξεπερνά τα 600. Τα τεμάχια ποικίλλουν σε μέγεθος, από λιγότερο από 1 γραμμάριο έως 85,4 γραμμάρια, ενώ ορισμένα φτάνουν τα 5 εκατοστά. Οι μορφές τους — σφαιρικές, ελλειψοειδείς, σταγονοειδείς ή δισκοειδείς — προκύπτουν από την αεροδυναμική διαμόρφωση του υλικού κατά την πτήση του μέσα στην ατμόσφαιρα.

Φυσικά και Οπτικά Χαρακτηριστικά

Με την πρώτη ματιά, τα θραύσματα φαίνονται μαύρα και αδιαφανή, αλλά κάτω από έντονο φως αποκτούν διαφάνεια και αποκαλύπτουν μια γκριζοπράσινη απόχρωση. Η εμφάνισή τους διαφέρει από εκείνη των ευρωπαϊκών moldavites, που χρησιμοποιούνται στην κοσμηματοποιία από τον Μεσαίωνα λόγω του έντονου πράσινου χρώματός τους. Οι επιφάνειες των geraisites είναι σκούρες και διάστικτες από μικρές κοιλότητες.

Όπως εξηγεί ο Crósta, «οι μικρές αυτές κοιλότητες είναι ίχνη φυσαλίδων αερίου που απελευθερώθηκαν κατά την ταχεία ψύξη του λιωμένου υλικού, μια διαδικασία χαρακτηριστική των τεκτιτών».

Οι χημικές αναλύσεις επιβεβαιώνουν την προέλευσή τους από πρόσκρουση. Οι geraisites είναι πλούσιοι σε διοξείδιο του πυριτίου (SiO₂) — από 70,3% έως 73,7% — ενώ τα οξείδια νατρίου και καλίου κυμαίνονται μεταξύ 5,86% και 8,01%. Εντοπίστηκαν ίχνη χρωμίου και νικελίου, καθώς και σπάνιες εγκλείσεις lechatelierite, που υποδεικνύουν ακραίες θερμοκρασίες κατά τον σχηματισμό.

Ένα καθοριστικό κριτήριο για την ταξινόμησή τους ως τεκτιτών ήταν η εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε νερό — μόλις 71 έως 107 ppm, σε αντίθεση με τα ηφαιστειακά γυαλιά όπως η οψιδιανή που περιέχουν πολύ υψηλότερα ποσοστά.

Χρονολόγηση της Πρόσκρουσης

Η χρονολόγηση με βάση τα ισότοπα αργού (⁴⁰Ar/³⁹Ar) δείχνει ότι το γεγονός συνέβη περίπου πριν από 6,3 εκατομμύρια χρόνια, στο τέλος του Μειόκαινου. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι πρόκειται για ένα ενιαίο συμβάν. Ο Crósta σημειώνει ότι η ηλικία αυτή αποτελεί πιθανότατα «μέγιστη τιμή, καθώς μέρος του αργού μπορεί να προέρχεται από αρχαιότερα πετρώματα που επλήγησαν από την πρόσκρουση».

Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί σχετικός κρατήρας, κάτι που, σύμφωνα με τον Crósta, δεν είναι ασυνήθιστο. Από τα έξι μεγάλα πεδία τεκτιτών, μόνο τρία έχουν γνωστούς κρατήρες. Στη Βραζιλία, η ισοτοπική γεωχημεία δείχνει ότι το λιωμένο υλικό προήλθε από αρχαίο ηπειρωτικό φλοιό ηλικίας 3,0 έως 3,3 δισεκατομμυρίων ετών, γεγονός που στρέφει τις έρευνες προς το κρατονικό σύμπλεγμα São Francisco.

«Η ισοτοπική υπογραφή δείχνει πολύ αρχαία ηπειρωτική, γρανιτική προέλευση, περιορίζοντας σημαντικά τις πιθανές περιοχές», δηλώνει ο Crósta. Μελλοντικές γεωφυσικές έρευνες, όπως μαγνητικές και βαρυτικές μετρήσεις, ενδέχεται να αποκαλύψουν κυκλικές ανωμαλίες που υποδεικνύουν θαμμένο ή διαβρωμένο κρατήρα.

Μοντελοποίηση και Επιστημονικές Προεκτάσεις

Αν και δεν είναι ακόμη δυνατό να εκτιμηθεί με ακρίβεια το μέγεθος του σώματος που προκάλεσε την πρόσκρουση, οι επιστήμονες θεωρούν απίθανο να ήταν μικρό. Η μεγάλη ποσότητα λιωμένου υλικού και η εκτεταμένη διασπορά δείχνουν ένα ισχυρό αλλά όχι γιγαντιαίο συμβάν, μικρότερο από εκείνο που δημιούργησε το πεδίο της Αυστραλασίας.

Η ερευνητική ομάδα αναπτύσσει μαθηματικό μοντέλο πρόσκρουσης για να υπολογίσει την ενέργεια, την ταχύτητα, τη γωνία εισόδου και τον όγκο του λιωμένου πετρώματος. Η ανακάλυψη των geraisites καλύπτει ένα σημαντικό κενό στις γνώσεις για τις προσκρούσεις στη Νότια Αμερική, όπου είναι γνωστές μόλις εννέα μεγάλες δομές πρόσκρουσης — σχεδόν όλες στη Βραζιλία.

Για να αντιμετωπίσει υπερβολικές ή παραπλανητικές ερμηνείες, ο Crósta διαχειρίζεται τον λογαριασμό @defesaplanetaria στο Instagram, αφιερωμένο στη διάδοση της επιστημονικής γνώσης και στη διάκριση της πραγματικής επιστήμης από τη φαντασία γύρω από μετεωρίτες και αστεροειδείς.

Όπως επισημαίνει, οι προσκρούσεις ήταν συχνές κατά τη δημιουργία του ηλιακού συστήματος, όταν οι πλανητικές τροχιές δεν είχαν σταθεροποιηθεί. Σήμερα όμως είναι εξαιρετικά σπάνιες. «Η κατανόηση αυτών των διαδικασιών είναι απαραίτητη για να ξεχωρίζουμε την επιστήμη από την εικασία», καταλήγει ο ερευνητής.