Από χθες, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου, μια νέα ψηφιακή εποχή ξεκίνησε για χιλιάδες αμειβόμενους με εργόσημο ΟΓΑ. Ο e-ΕΦΚΑ, υλοποιώντας τη δέσμευσή του για πλήρη μετασχηματισμό, έθεσε σε παραγωγική λειτουργία το αναβαθμισμένο Υποσύστημα Εργοσήμου, προσφέροντας πλέον στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι, σε πραγματικό χρόνο, την ασφαλιστική τους κατάσταση.

Έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Εργοσήμου ΟΓΑ στο νέο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού και της υλοποίησης του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος σας ενημερώνει ότι, την Τρίτη 24/02/2026 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, εμπλουτισμένο με νέες λειτουργικές δυνατότητες.

Μέσα από το ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, οι αμειβόμενοι με εργόσημο ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα:

Να αποκτούν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί, εξαργυρωθεί, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.

Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ παραμένει προσηλωμένη στην αξιοποίηση της τεχνολογίας ως βασικού μοχλού εκσυγχρονισμού, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που καλύπτει όλες τις μορφές απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της περιστασιακής εργασίας μέσω εργοσήμου, με επίκεντρο τον πολίτη.