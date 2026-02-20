Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για τη νέα περίοδο, η οποία θα ισχύει από την 1η Μαρτίου 2026 έως και την 28η Φεβρουαρίου 2027.

Προϋποθέσεις για μισθωτούς και μη μισθωτούς

Για τους μισθωτούς ασφαλισμένους, απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 50 ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος (2025) είτε κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.

Για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους – δηλαδή ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες – οι νεοεισερχόμενοι στην ασφάλιση πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο μήνες ασφάλισης το προηγούμενο έτος ή το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Απαραίτητη προϋπόθεση για όλους τους ασφαλισμένους αποτελεί η καταβολή των απαιτούμενων εισφορών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τρόποι καταβολής εισφορών

Για την άμεση ενημέρωση του μηχανογραφικού συστήματος μη μισθωτών, παρέχεται η δυνατότητα συναλλαγής μέσω του συστήματος IRIS, μέσα από την ψηφιακή υπηρεσία DASHBOARD-my ΕΦΚΑ και την εφαρμογή myΕΦΚΑmobile.

Επιπλέον, οι εισφορές μπορούν να καταβάλλονται και μέσω του συστήματος online ΔΙΑΣ. Ωστόσο, η πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών δεν συνεπάγεται αυτόματη ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.

Οι ασφαλισμένοι οφείλουν να απευθύνονται στην Τοπική Διεύθυνση στην οποία υπάγονται ή να υποβάλουν ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της εφαρμογής του e-ΕΦΚΑ «Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε μη μισθωτούς».

Ειδικές ρυθμίσεις για μη μισθωτούς

Ετήσια ασφαλιστική ικανότητα χορηγείται όταν οι συνολικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ, για τα έτη 2017-2025, δεν υπερβαίνουν τα 100 ευρώ.

Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει ενεργή ρύθμιση οφειλών που τηρείται κανονικά, χορηγείται μηνιαία ασφαλιστική ικανότητα.

Έλεγχος και εξυπηρέτηση ασφαλισμένων

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ελέγχουν την ασφαλιστική τους ικανότητα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ασφαλιστική Ικανότητα» στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Κατά τον μήνα Μάρτιο, θα είναι δυνατή η διόρθωση θεμάτων που αφορούν την ασφαλιστική ικανότητα μέσω οποιασδήποτε Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής υπαγωγής.

Διευκρινίσεις για την υγειονομική περίθαλψη

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν σημαίνει απώλεια του δικαιώματος δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Όλοι οι νόμιμα διαμένοντες πολίτες με ενεργό ΑΜΚΑ έχουν ανεμπόδιστη και δωρεάν πρόσβαση σε νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο δημόσιο σύστημα υγείας, δηλαδή σε δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας.

Ειδική μέριμνα έχει προβλεφθεί για ευάλωτες ομάδες, όπως ανήλικους, άτομα με αναπηρία και χρονίως πάσχοντες. Οι κατηγορίες αυτές δικαιούνται ιατρική κάλυψη και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ή να επικοινωνήσουν με το Ενιαίο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1555.