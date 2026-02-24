Ισχυρή χιονοθύελλα με σφοδρούς ανέμους έπληξε τις βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, καλύπτοντας ορισμένες περιοχές με περισσότερα από 60 εκατοστά χιονιού και προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Οι αρχές της Νέας Υόρκης κήρυξαν λήξη της χιονοκαταιγίδας στις 4:30 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής), καλώντας τους ιδιοκτήτες ακινήτων να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια μπροστά από τις κατοικίες τους. Παράλληλα, ισχυροί άνεμοι έως 130 χλμ./ώρα (80 mph) και η πυκνή χιονόπτωση έπληξαν το Νιου Τζέρσεϊ, τη Νέα Υόρκη, την Πενσιλβάνια, το Κονέκτικατ, το Ρόουντ Άιλαντ και τη Μασαχουσέτη.

New York City Mayor Zohran Mamdani joins @jaketapper to discuss how the city is handling the massive amounts of snowfall and President Trump’s comments about NYC’s snow shoveling program. pic.twitter.com/4zg2rXXueh — The Lead CNN (@TheLeadCNN) February 24, 2026

Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν φαινόμενα «λευκού πέπλου» (whiteout), με εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα. Κυβερνήτες σε οκτώ πολιτείες και αρκετές μεγάλες πόλεις κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ επιβλήθηκαν απαγορεύσεις μη αναγκαίων μετακινήσεων σε Νιου Τζέρσεϊ, Νέα Υόρκη και τμήματα της Μασαχουσέτης. Αν και ορισμένες απαγορεύσεις έχουν αρθεί, οι αρχές συνέχισαν να καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις.

Η ένταση της κακοκαιρίας και οι επιπτώσεις

Σύμφωνα με το CBS News New York, η χιονοθύελλα καταγράφηκε ως η ένατη μεγαλύτερη στην ιστορία της Νέας Υόρκης, με αρχεία που χρονολογούνται από το 1869. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας, στο Σέντραλ Παρκ είχαν σημειωθεί τουλάχιστον 50 εκατοστά χιονιού, ενώ στο Μπρούκλιν και το Κουίνς περίπου 51 εκατοστά. Στο Λονγκ Άιλαντ και το Σέντραλ Άισλιπ καταγράφηκαν 79 εκατοστά, ενώ πολλές περιοχές του Νιου Τζέρσεϊ μέτρησαν πάνω από 60 εκατοστά χιονιού.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μάμντανι, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους και να αποφεύγουν τις μετακινήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας. Παράλληλα, ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων τη Δευτέρα και κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία άρθηκε γύρω στο μεσημέρι. Τα σχολεία αναμένεται να επαναλειτουργήσουν την Τρίτη.

«Παρότι η απαγόρευση μετακινήσεων έχει αρθεί, οι συνθήκες στους δρόμους παραμένουν επικίνδυνες», δήλωσε ο Μάμντανι. Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, λόγω της χιονοθύελλας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενεργοποίησε περίπου 100 μέλη της Εθνοφρουράς.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και διακοπές ρεύματος

Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Μίκι Σέριλ, κήρυξε επίσης κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ανάλογες προειδοποιήσεις εκδόθηκαν και για τμήματα της νότιας Νέας Αγγλίας, για πρώτη φορά μετά από τέσσερα χρόνια. Στη Μασαχουσέτη, η κυβερνήτης Μόρα Χίλι ζήτησε την ανάπτυξη 200 μελών της Εθνοφρουράς, τονίζοντας: «Πρόκειται για σοβαρή καταιγίδα. Είναι μία που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη». Ο δήμαρχος της Βοστώνης, Μισέλ Γου, ανακοίνωσε ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά Δευτέρα και Τρίτη.

Στο Ρόουντ Άιλαντ, η απαγόρευση μετακινήσεων θα παραμείνει σε ισχύ, με την κατάσταση να επανεξετάζεται το πρωί της Τρίτης, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Νταν ΜακΚι. Περισσότερα από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις έμειναν χωρίς ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us, κυρίως στη Μασαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Ακυρώσεις πτήσεων και προβλήματα στις μετακινήσεις

Το NBC μετέδωσε ότι περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές του Atlantic City κάλεσαν τους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, ιδιαίτερα σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανακοίνωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων χωρίς επιπλέον χρέωση. Η Delta ακύρωσε πτήσεις στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης, ενώ η American Airlines ανακοίνωσε ότι εργάζεται για την επανεκκίνηση των δρομολογίων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Σύμφωνα με το FlightAware, πάνω από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 5.600 τη Δευτέρα, ενώ για την Τρίτη είχαν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις.