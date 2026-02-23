Χιονοθύελλα σπάνιας σφοδρότητας πλήττει τις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες, από το Μέριλαντ έως το Μέιν, αφήνοντας περισσότερους από 40 εκατομμύρια ανθρώπους αντιμέτωπους με ακραίες καιρικές συνθήκες και παραλύοντας τη μεγαλούπολη της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το CNN, νωρίς το πρωί, στη Φρίχολντ του Νιου Τζέρσεϊ –μόλις 50 χιλιόμετρα από το Μανχάταν– το χιόνι έφτανε τα 60 εκατοστά. Στο Σέντραλ Παρκ το ύψος του χιονιού άγγιξε τα 40 εκατοστά, επίπεδο που είχε να σημειωθεί από το 2021. Η χιονόπτωση αναμένεται να ενταθεί ως το απόγευμα, τοπική ώρα.

Οι κυβερνήτες επτά Πολιτειών –Κονέτικατ, Ντέλαγουερ, Μασαχουσέτης, Νιου Τζέρσεϊ, Νέας Υόρκης, Πενσιλβάνια και Ρόουντ Άιλαντ– κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγόρευσαν την κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες και πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά σε Νέα Υόρκη και Βοστόνη, ενώ έκλεισε και η έδρα των Ηνωμένων Εθνών στο Μανχάταν.

Περισσότερες από 5.800 πτήσεις ακυρώθηκαν μέχρι τις 11.00 το πρωί, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και της Φιλαδέλφειας. Παράλληλα, ανεστάλησαν πολλά δρομολόγια δημόσιων συγκοινωνιών και σιδηροδρόμων, κυρίως στο Νιου Τζέρσεϊ.

Περίπου 660.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με το PowerOutage.us, εκ των οποίων 265.000 στη Μασαχουσέτη και 130.000 στο Νιου Τζέρσεϊ.

Η ζωή στις πόλεις υπό το λευκό πέπλο

Στη Νέα Υόρκη, οι ουρανοξύστες της Γουόλ Στριτ μόλις διακρίνονταν μέσα από το χιόνι που κάλυπτε το Μπρούκλιν. Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί Νεοϋορκέζοι κατευθύνθηκαν στις εργασίες τους, αν και η κίνηση ήταν περιορισμένη και τα δρομολόγια του μετρό καθυστερούσαν αισθητά.

«Νόμιζα ότι θα ήμουν μόνη μου», δήλωσε η Εβαντζελίν Πλακάς στον σταθμό της Τάιμς Σκουέρ, επιστρέφοντας στο σπίτι της έπειτα από νυχτερινή βάρδια ως προσωπικό ασφαλείας. Βρήκε τη θύελλα «πανέμορφη, με απίστευτα χρώματα».

Στο ίδιο βαγόνι, ο 25χρονος Κρις προτίμησε να πάει στο γραφείο, παρά τη δυνατότητα τηλεργασίας. «Το περίμενα, μόνο που έχει λιγότερους συρμούς στο μετρό», σχολίασε.

Άλλοι κάτοικοι βγήκαν για μια σύντομη βόλτα πριν επιστρέψουν σπίτι για τηλεργασία. «Έκανε κρύο, υγρασία, είχε πολύ αέρα. Αλλά ήταν όμορφα», είπε ο 45χρονος Κρις Κρόουελ.

Αντίθετα, στο Γουίλντγουντ του Νιου Τζέρσεϊ, ο Βίνσεντ Γκριρ παραδέχθηκε ότι ήταν «μπουχτισμένος». «Δεν θέλω να ξαναδώ χιόνι. Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου, πάγωσα!» είπε, καθαρίζοντας το πεζοδρόμιο έξω από το σπίτι του.

Προειδοποιήσεις και μέτρα προστασίας

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι η θύελλα αυτή θα είναι η χειρότερη της τελευταίας δεκαετίας, απαγορεύοντας την κυκλοφορία των οχημάτων και καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Ιστορικών διαστάσεων» χαρακτήρισε την κακοκαιρία και η δήμαρχος της Βοστόνης, Μισέλ Γου.

Στα τέλη Ιανουαρίου, κύμα ψύχους είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 18 ανθρώπους στη Νέα Υόρκη, κυρίως λόγω υποθερμίας, ενώ σε όλη τη χώρα καταγράφηκαν περίπου 100 θάνατοι.

Από χθες λειτουργούν στη Νέα Υόρκη, τη Φιλαδέλφεια και τη Βοστόνη θερμαινόμενα κέντρα φιλοξενίας για όσους έχουν ανάγκη, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας από την κακοκαιρία.