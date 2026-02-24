Δικαστήριο της Τεχεράνης εξέδωσε απόφαση για την καταδίκη σε θάνατο ενός Ιρανού, ο οποίος κατηγορείται για «εχθρότητα κατά του Θεού».

Αν η ποινή επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη θανατική καταδίκη που συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην οικογένεια του κατηγορούμενου.

Η ίδια πηγή ανέφερε στο πρακτορείο Reuters ότι η ιρανική δικαιοσύνη δεν έχει ακόμη ανακοινώσει επίσημα την ποινή εις βάρος του Μοχαμάντ Αμπασί. Η απόφαση θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο του Ιράν πριν τεθεί σε ισχύ.

Ο Αμπασί αντιμετώπισε κατηγορίες για τη δολοφονία αξιωματικού ασφαλείας, κάτι που η οικογένειά του αρνείται κατηγορηματικά, όπως δήλωσε η ίδια πηγή. Παράλληλα, οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά την καταστολή των διαδηλώσεων, τις οποίες χαρακτηρίζουν ως τη σοβαρότερη εσωτερική κρίση στο Ιράν μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979.

Αντιδράσεις και διεθνείς πιέσεις

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι ενδέχεται να διατάξει στρατιωτική δράση σε περίπτωση που προχωρήσει σε εκτελέσεις. Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός Ιράν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η κόρη του κατηγορούμενου, Φατεμέ Αμπασί, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 ετών για τη συμμετοχή της στις διαδηλώσεις. Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι δεν είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον δικηγόρο που επιθυμούσαν, καθώς τους διορίστηκε δημόσιος συνήγορος.